Экстрадиция Шария: Венедиктова призвала украинцев воздержаться от эмоциональных высказываний, которые пропагандист мог бы использовать в суде

Об этом Венедиктова написала в Facebook.



"Офис Генерального прокурора сегодня подтвердил Министерству юстиции Королевства Испания намерение запрашивать выдачу Анатолия Шария, который был задержан испанскими правоохранителями 4 мая 2022 года на основании ранее направленного запроса о его временном аресте. Очень прошу всех неравнодушных граждан удерживаться от эмоциональных высказываний в адрес задержанного подозреваемого в совершении госизмены и нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.Особо прошу вести себя сдержанно представителей власти: от правоохранителей до депутатов всех уровней.Почему это важно - мы с вами не должны иметь никаких сомнений в том, что гражданин Шарий с большой вероятностью воспользуется законным правом отказаться от упрощенной процедуры выдачи в Украину, то есть от добровольной экстрадиции. Если так произойдет, то Анатолий Шарий с помощью своих юридических советников может прибегнуть к использованию разнообразных тактик защиты, в том числе, попытаются убедить компетентный суд в исключительно политической основе привлечения его к уголовной ответственности", - написала Венедиктова.



Генпрокурор также объяснила механизм рассмотрения запроса на экстрадицию.



"После задержания на территории другого государства суд, принимающий решение о возможной экстрадиции, может оставить подозреваемого под стражей, выпустить под залог или, например, приказать оставаться под домашним арестом. Другими словами, подозреваемый Шарий (как и любой другой подозреваемый) будет находиться в экстрадиционной процедуре до момента рассмотрения по существу. При этом мера пресечения - это компетенция испанского суда. Любые высказывания представителей украинской власти в адрес фигуранта теоретически могут повлиять на принятие решения компетентным судом Испании.Дать в руки Шарию дополнительный аргумент мы просто не имеем права", - подчеркнула Венедиктова.



В качестве примера генпрокурор привела ситуацию с олигархом Дмитрием Фирташем, который скрывается от правосудия США в Австрии.



"Подозреваемый органами правопорядка США господин Фирташ находится на территории Австрии уже более 8 лет и все это время суды разных уровней слушают его дело. До сих пор окончательное решение по его экстрадиции не принято. У нас с вами нет никакого права сомневаться в адекватности подходов австрийского правосудия или в умении корректно применять закон. Такова жизнь - хотите, чтобы все работало профессионально и предсказуемо, тогда и сами ведите себя таким образом", - подытожила Венедиктова.