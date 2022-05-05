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Экстрадиция Шария: Венедиктова призвала украинцев воздержаться от эмоциональных высказываний, которые пропагандист мог бы использовать в суде

5 мая, 2022 четверг
19:23

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова призвала неравнодушных граждан и представителей власти воздержаться от эмоциональных высказываний в адрес задержанного в Испании пророссийского пропагандиста Анатолия Шария, чтобы он не мог использовать это в суде, принимающем решение об экстрадиции

Об этом Венедиктова написала в Facebook.

"Офис Генерального прокурора сегодня подтвердил Министерству юстиции Королевства Испания намерение запрашивать выдачу Анатолия Шария, который был задержан испанскими правоохранителями 4 мая 2022 года на основании ранее направленного запроса о его временном аресте. Очень прошу всех неравнодушных граждан удерживаться от эмоциональных высказываний в адрес задержанного подозреваемого в совершении госизмены и нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.Особо прошу вести себя сдержанно представителей власти: от правоохранителей до депутатов всех уровней.Почему это важно - мы с вами не должны иметь никаких сомнений в том, что гражданин Шарий с большой вероятностью воспользуется законным правом отказаться от упрощенной процедуры выдачи в Украину, то есть от добровольной экстрадиции. Если так произойдет, то Анатолий Шарий с помощью своих юридических советников может прибегнуть к использованию разнообразных тактик защиты, в том числе, попытаются убедить компетентный суд в исключительно  политической основе привлечения его к уголовной ответственности", - написала Венедиктова.

Генпрокурор также объяснила механизм рассмотрения запроса на экстрадицию.

"После задержания на территории другого государства суд, принимающий решение о возможной экстрадиции, может оставить подозреваемого под стражей, выпустить под залог или, например, приказать оставаться под домашним арестом. Другими словами, подозреваемый Шарий (как и любой другой подозреваемый) будет находиться в экстрадиционной процедуре до момента рассмотрения по существу. При этом мера пресечения - это компетенция испанского суда. Любые высказывания представителей украинской власти в адрес фигуранта теоретически могут повлиять на принятие решения компетентным судом Испании.Дать в руки Шарию дополнительный аргумент мы просто не имеем права", - подчеркнула Венедиктова.

В качестве примера генпрокурор привела ситуацию с олигархом Дмитрием Фирташем, который скрывается от правосудия США в Австрии.

"Подозреваемый органами правопорядка США господин Фирташ находится на территории Австрии уже более 8 лет и все это время суды разных уровней слушают его дело. До сих пор окончательное решение по его экстрадиции не принято. У нас с вами нет никакого права сомневаться в адекватности подходов австрийского правосудия или в умении корректно применять закон. Такова жизнь - хотите, чтобы все работало профессионально и предсказуемо, тогда и сами ведите себя таким образом", - подытожила Венедиктова.

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Новости
Испания
государственная измена
Анатолий Шарий
Ирина Венедиктова
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