Экссуперник Усика Чисора призвал Джошуа проиграть украинцу нокаутом

Об этом сообщает sport.ua.

Чисора уверен, что Джошуа в реванше с Усиком нужно рисковать и идти вперед, но если проигрывать, то лучше нокаутом.

"Для Джошуа будет лучше, если он проиграет нокаутом. Если он снова проиграет по очкам, это для него катастрофа. Он еще 20 лет будет критиковать себя за это. Для меня лучше проиграть нокаутом, чем по очкам. Усик может нокаутировать Джошуа только к концу боя, а вот Энтони способен уложить его в ранних раундах. Нужна потасовка, надо использовать свою мощь против Усика", - считает Чисора.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа.

20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

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