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Экссоратник Зеленского работает в совместном с россиянами проекте по производству гиперзвукового оружия, - BBC

22 июня, 2023 четверг
03:01
Война с Россией

Эксминистр финансов Украины и бывший советник Зеленского Александр Данилюк работает в компании российского бизнесмена, занимающейся разработкой гиперзвуковых беспилотников

Об этом говорится в материале BBC-Украина.

О том, что Данилюк в сотрудничестве с россиянином занимается проектом по созданию гиперзвуковых аппаратов, которые, в частности, могут применяться в военной сфере, стало известно на авиасалоне Ле-Бурже, где компания продемонстрировала несколько прототипов гиперзвуковых БпЛА.

Эксминистр финансов Украины и бывший советник Зеленского Александр Данилюк объяснил, что работает в компании российского бизнесмена Михаила Кокорича Destinus, потому что занимается разработкой гиперзвуковых беспилотников для ВСУ.

"Прорабатываем некоторые продукты, которые уже сейчас есть в Украине, которые используют ВСУ для того, чтобы защитить Украину и сделать Европу сильнее и принести мир на нашу землю как можно скорее. Работа направлена на помощь Украине. Разрабатываем важные продукты для нашей армии. Это для меня ключевое. И здесь не имеет значения паспорт", - сказал Данилюк.

Относительно того, как финансист стал причастен к авиационной сфере, Данилюк объяснил, что это его "увлечение с детства", поскольку он рос в Киеве возле самолетостроительного завода "Антонов".

По словам Данилюка, компания Кокорича Destinus разрабатывает военный аналог гражданского гиперзвукового беспилотника, который сможет использоваться как дрон. Он еще не готов, но это "вопрос нескольких месяцев". Украинские власти о сотрудничестве с компанией Destinus не сообщали.

Дрон, який Данилюк представляє у Парижі

Фото: BBC

Напомним, Александр Данилюк был министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана с 14 апреля 2016-го по 7 июня 2018 года. Данилюка досрочно уволила Верховная Рада, этому предшествовал публичный конфликт с Гройсманом. Затем Данилюк присоединился к команде Зеленского. Он был его советником еще в период предвыборной кампании, а в мае 2019 года стал секретарем СНБО, но уволился из-за "подковерных игр, которыми занимаются некоторые персонажи". После этого недолго возглавлял Национальный депозитарий, а затем исчез из публичной сферы.

В июле 2022 года Данилюк в Киеве женился на дизайнере Лилии Литковской. На свадьбе присутствовал мэр Киева Виталий Кличко, а сам Данилюк находился в инвалидной коляске после аварии.

Михаил Кокорич в 2011 году основал первую российскую частную космическую компанию Dauria Aerospace, которая сотрудничала с "Роскосмосом" и занималась микроспутниками. После разгона митингов оппозиции на Болотной площади в Москве в 2012 году бизнесмен переехал в США, где основал компанию Momentus Space вместе с первым заместителем главы "Сбербанка России" Львом Хасисом. Компания планировала заняться космической логистикой, создать специальный "буксир" и предоставлять его для транспортировки грузов на околоземные орбиты. В 2021 году власти США не выдали Кокорич разрешение на такую деятельность, обвинив Кокорича в финансовых мах. связывал это решение с наличием российского паспорта, после чего Кокорич переехал в Швейцарию, где открыл стартап по разработке гиперзвуковых самолетов и беспилотников Destinus.

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