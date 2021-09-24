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Эксруководитель разведки Бурба дал показания ВСК по делу "вагнеровцев", - нардеп Костенко

24 сентября, 2021 пятница
22:05
война с Россией

Эксруководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба дал временной следственной комиссии Верховной Рады показания относительно срыва операции по задержанию "вагнеровцев"

Об этом сообщил нардеп фракции "Голоса" Роман Костенко, передает "Интерфакс-Украина" .

"Он (Бурба - ред.) мне отзвонился около получаса назад, сказал, что он вышел (с заседания ВСК - ред.), Что все нормально, что он в безопасности. Он дал показания временной следственной комиссии, заседание которой сегодня (24 сентября - ред.) проходило не в здании комитетов Верховной Рады, а, по предварительной информации, в Главном управлении разведки министерства обороны Украины. Заседание уже закончилось ", - сказал Костенко в комментарии изданию "Интерфакс-Украина".

Читайте также. "Испуганная лгунья Марьяна": Княжицкий рассказал, как Безуглая на заседании ВСК по "вагнеровцам" прервала выступление эксначальника разведки Бурбы

Нардеп также выразил мнение, что заседание ВСК перенесли в здание ГУР Минобороны, чтобы не допустить на него представителей оппозиции, а самого Бурбу туда "вывезли".

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