Эксруководитель разведки Бурба дал показания ВСК по делу "вагнеровцев", - нардеп Костенко

Об этом сообщил нардеп фракции "Голоса" Роман Костенко, передает "Интерфакс-Украина" .



"Он (Бурба - ред.) мне отзвонился около получаса назад, сказал, что он вышел (с заседания ВСК - ред.), Что все нормально, что он в безопасности. Он дал показания временной следственной комиссии, заседание которой сегодня (24 сентября - ред.) проходило не в здании комитетов Верховной Рады, а, по предварительной информации, в Главном управлении разведки министерства обороны Украины. Заседание уже закончилось ", - сказал Костенко в комментарии изданию "Интерфакс-Украина".



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Нардеп также выразил мнение, что заседание ВСК перенесли в здание ГУР Минобороны, чтобы не допустить на него представителей оппозиции, а самого Бурбу туда "вывезли".