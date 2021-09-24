Эксруководитель разведки Бурба дал показания ВСК по делу "вагнеровцев", - нардеп Костенко
Эксруководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба дал временной следственной комиссии Верховной Рады показания относительно срыва операции по задержанию "вагнеровцев"
Об этом сообщил нардеп фракции "Голоса" Роман Костенко, передает "Интерфакс-Украина" .
"Он (Бурба - ред.) мне отзвонился около получаса назад, сказал, что он вышел (с заседания ВСК - ред.), Что все нормально, что он в безопасности. Он дал показания временной следственной комиссии, заседание которой сегодня (24 сентября - ред.) проходило не в здании комитетов Верховной Рады, а, по предварительной информации, в Главном управлении разведки министерства обороны Украины. Заседание уже закончилось ", - сказал Костенко в комментарии изданию "Интерфакс-Украина".
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Нардеп также выразил мнение, что заседание ВСК перенесли в здание ГУР Минобороны, чтобы не допустить на него представителей оппозиции, а самого Бурбу туда "вывезли".
- Напомним, 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех эксчиновников украинской военной разведки сообщило, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" в Украине происходила "с согласия Соединенных Штатов".
- CNN опубликовало материал , в котором сообщалось о том, как готовились к спецоперации по задержанию "вагнеровцев" украинские спецслужбы и чем помогали США.
- Глава ВСК нардеп-"слуга" Марьяна Безуглая заявила, что подготовка задержания "вагнеровцев" не была спецоперацией и проводилась без участия других стран.
- Кроме того, по словам Безуглой, парламентская ВСК по "вагнергейту" не будет вызывать Зеленского на заседание из-за его неприкосновенности.
- 14 сентября эксначальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба сказал, что заседание ВСК по "вагнергейту" не произошло, потому что якобы не собрался кворум .
- Народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко заявил, что во время заседания временной следственной комиссии ВР, которая расследует Вагнергейт, были озвучены новые факты о оперативных мероприятиях и прозвучали новые фамилии.
- Главный расследователь Bellingcat Христо Грозева заявил, что российские спецслужбы ничего не знали о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
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