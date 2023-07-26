Эксразведчик ВВС США заявил в Конгрессе о государственной программе по исследованию НЛО и сокрытию ее данных
Бывший офицер разведки ВВС свидетельствовал перед Конгрессом США о существовании древней программы, извлекающей и реконструирующей неопознанные летучие объекты. Пентагон опроверг заявления
Об этом информирует АР.
Майор в отставке Дэвид Груш заявил в Конгрессе о существовании древней программы, которая извлекает и реконструирует НЛО. В то же время он утверждает, что США, вероятно, знают о "бесчеловечной" деятельности с 1930-х годов.
Груш отметил, что в 2019 году руководство правительственной целевой группы по UAPs попросило его выявить все секретные программы, связанные с миссией группы. В то время военный работал в Национальном разведывательном управлении, агентстве, управляющем шпионскими спутниками США.
"При выполнении моих официальных обязанностей я был проинформирован о многолетней программе поиска аварий UAP и обратного инжиниринга, к которой мне было отказано в доступе", - сказал Груш.
На вопрос о том, имеет ли правительство США информацию о существовании внеземной жизни, он заявил, что США, вероятно, знают о "бесчеловечной" активности с 1930-х годов.
Пентагон отверг заявления Груша о сокрытии данных
В своем заявлении пресс-секретарь министерства обороны США Сью Гоф сообщила, что следователи не нашли никакой проверенной информации, подтверждающей утверждение о существовании любых программ, связанных с владением или обратным проектированием внеземных материалов, в прошлом или сейчас. В заявлении не было упоминания об НЛО, не считающихся внеземными объектами.
Груш утверждает, что после своего открытия он стал правительственным информатором и получил мести за свои выступления. Эксразведчик не уточнил тактику, ссылаясь на длительное следствие: "Это было очень жестоко и очень досадно, некоторые тактики, которые они использовали, нанесли мне вред как профессионально, так и лично".
Законодатели обеих партий проявили интерес к слушаниям
Конгрессмен-республиканец Гленн Гротман возглавлял слушания панели и в шутку поздравил переполненную аудиторию, назвав ее самым интересным подкомитетом в Конгрессе на этой неделе.
Заявления Груша вызвали двухпартийный интерес и были более серьезно восприняты, чем на других недавних слушаниях с участием информаторов, критикованных республиканцами и демократами. Законодатели обеих партий спрашивали Груша о его исследовании НЛО, последствиях, с которыми он встретился, и о том, как они могут узнать больше о правительственных программах UAP.
"Я считаю, что вы утверждаете, что нам нужна реальная прозрачность и системы отчетности, чтобы мы могли получить некоторую ясность по поводу происходящего", - рассказал конгрессмен, доктор медицинских наук Джейми Раскин.
Некоторые законодатели выразили критику по поводу Пентагона за недостаточное количество деталей на секретном брифинге и за то, что не были обнародованы изображения, которые могли быть показаны общественности. На предварительных слушаниях представители Пентагона демонстрировали видео, снятое с военного самолета F-18, на котором была изображена форма воздушного шара.
В декабре представители Пентагона сообщили, что получили несколько сотен новых сообщений об НЛО с момента начала новых усилий по их расследованию.
В то время Рональд Молтри, заместитель министра обороны по разведке и безопасности, заявил: "Мы не видели ничего, и это все еще очень рано, чтобы считать, что любой из объектов, которые мы видели, имеет инопланетное происхождение. Будь -несанкционированная система в нашем воздушном пространстве рассматривается нами как угроза безопасности".
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