Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Эксразведчик ВВС США заявил в Конгрессе о государственной программе по исследованию НЛО и сокрытию ее данных

Эксразведчик ВВС США заявил в Конгрессе о государственной программе по исследованию НЛО и сокрытию ее данных

26 июля, 2023 среда
23:58
Мир

Бывший офицер разведки ВВС свидетельствовал перед Конгрессом США о существовании древней программы, извлекающей и реконструирующей неопознанные летучие объекты. Пентагон опроверг заявления

Об этом информирует АР.

Майор в отставке Дэвид Груш заявил в Конгрессе о существовании древней программы, которая извлекает и реконструирует НЛО. В то же время он утверждает, что США, вероятно, знают о "бесчеловечной" деятельности с 1930-х годов.

Груш отметил, что в 2019 году руководство правительственной целевой группы по UAPs попросило его выявить все секретные программы, связанные с миссией группы. В то время военный работал в Национальном разведывательном управлении, агентстве, управляющем шпионскими спутниками США.

"При выполнении моих официальных обязанностей я был проинформирован о многолетней программе поиска аварий UAP и обратного инжиниринга, к которой мне было отказано в доступе", - сказал Груш.

На вопрос о том, имеет ли правительство США информацию о существовании внеземной жизни, он заявил, что США, вероятно, знают о "бесчеловечной" активности с 1930-х годов.

Пентагон отверг заявления Груша о сокрытии данных

В своем заявлении пресс-секретарь министерства обороны США Сью Гоф сообщила, что следователи не нашли никакой проверенной информации, подтверждающей утверждение о существовании любых программ, связанных с владением или обратным проектированием внеземных материалов, в прошлом или сейчас. В заявлении не было упоминания об НЛО, не считающихся внеземными объектами.

Груш утверждает, что после своего открытия он стал правительственным информатором и получил мести за свои выступления. Эксразведчик не уточнил тактику, ссылаясь на длительное следствие: "Это было очень жестоко и очень досадно, некоторые тактики, которые они использовали, нанесли мне вред как профессионально, так и лично".

Законодатели обеих партий проявили интерес к слушаниям

Конгрессмен-республиканец Гленн Гротман возглавлял слушания панели и в шутку поздравил переполненную аудиторию, назвав ее самым интересным подкомитетом в Конгрессе на этой неделе.

Заявления Груша вызвали двухпартийный интерес и были более серьезно восприняты, чем на других недавних слушаниях с участием информаторов, критикованных республиканцами и демократами. Законодатели обеих партий спрашивали Груша о его исследовании НЛО, последствиях, с которыми он встретился, и о том, как они могут узнать больше о правительственных программах UAP.

"Я считаю, что вы утверждаете, что нам нужна реальная прозрачность и системы отчетности, чтобы мы могли получить некоторую ясность по поводу происходящего", - рассказал конгрессмен, доктор медицинских наук Джейми Раскин.

Некоторые законодатели выразили критику по поводу Пентагона за недостаточное количество деталей на секретном брифинге и за то, что не были обнародованы изображения, которые могли быть показаны общественности. На предварительных слушаниях представители Пентагона демонстрировали видео, снятое с военного самолета F-18, на котором была изображена форма воздушного шара.

В декабре представители Пентагона сообщили, что получили несколько сотен новых сообщений об НЛО с момента начала новых усилий по их расследованию.

В то время Рональд Молтри, заместитель министра обороны по разведке и безопасности, заявил: "Мы не видели ничего, и это все еще очень рано, чтобы считать, что любой из объектов, которые мы видели, имеет инопланетное происхождение. Будь -несанкционированная система в нашем воздушном пространстве рассматривается нами как угроза безопасности".

  • 13 февраля американские военные зафиксировали очередной летучий объект в воздушном пространстве США на границе с Канадой и уничтожили его.
  • В феврале этого года после серии сбитых над Северной Америкой воздушных объектов генерал воздушных сил США Глен Ван Герк заявил , что не исключает их инопланетного происхождения.
  • Ранее мы писали , что специальная группа NASA проведет историческую публичную встречу, посвященную НЛО. 31 мая состоялось первое в своем роде публичное обсуждение 16 экспертов перед публикацией отчета о непонятных явлениях с момента создания группы в июне 2022 года.
Наука
Технологии
США
Читайте также:
РФ
26 июля, 2023 среда
Черноморский флот РФ направил корвет на перехват торговых судов в море, - британская разведка
26 июля, 2023 среда
Лига чемпионов: результаты первых матчей второго квалификационного раунда
26 июля, 2023 среда
За сутки российская армия нанесла удары по 8 областям Украины: погибли 4 гражданских, 7 ранены
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.8
    Покупка 36.8
    Продажа 37.56
  • EUR
    Покупка 40.83
    Продажа 41.82
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
27 июля
00:56
Лига чемпионов: завершились первые матчи 2-го квалификационного раунда
00:28
В сбитом 25 июля вертолете Ка-52 ликвидирован полковник ВС РФ,- росСМИ
2023, среда
26 июля
23:15
Обновлено
Массированная атака РФ: ПВО уничтожило 33 крылатых ракеты и 3 "калибра"
23:14
Военные инструкторы ЕС подготовили 24 тыс. украинцев
23:04
Украина отказалась от бойкота соревнований с участием спортсменов из РФ и Белоруссии в нейтральном статусе
23:04
Эксклюзив
РФ хочет лишить Украину выхода к Черному морю, - журналист Цымбалюк
22:50
Обновлено
Италия признала Голодомор геноцидом украинского народа
22:24
Президент подписал закон о возврате довоенных налогов
21:35
В Беларуси исчезла уехавшая к сестре украинка - СМИ
21:21
Поезд Херсон - Киев - Славянск будет доезжать в Краматорск
20:46
Президент Зеленский подписал закон, предусматривающий создание Государственного реестра санкций
20:37
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Враг использует танковые подразделения для прорыва нашей обороны на Купянском направлении. Колонка Сергея Згурца
20:08
Способны атаковать цель в случае утраты связи: Украина использует возможности ИИ для усовершенствования дронов, - WP
20:06
OPINION
Тишина тоже имеет свои слова
19:51
совбез ООН
На заседании Совбеза ООН к выступлению не допустили бывшего архиепископа УПЦ МП Гедеона
19:46
Главе Госсудебной администрации Сальникову сообщили о подозрении во взяточничестве
19:10
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации
19:00
Обзор
Победные новости 518-го дня войны: Рабиновичу сообщили о подозрении в госизмене, Зеленский заявил об усилении ПВО Украины
18:54
Под плотным огнем вражеской авиации и артиллерии Силы обороны отразили атаки в районе Авдеевки, – Генштаб
18:53
коррупция
Насиров остается под стражей с возможностью внесения залога в 261 млн грн
18:52
Эксклюзив
Следующее показательное судилище в РФ над бойцами батальона "Айдар" состоится 15 августа, - сестра бойца Игоря Гайохи
18:39
Оленивка. Место трагедии
В ходе теракта в Оленовке взрывы были как вне колонии, так и внутри, - расследователи
18:26
НАТО усилит наблюдение и разведку в Черноморском регионе после выхода РФ из зерновой сделки
18:07
OPINION
Ferox gens*
17:52
Геннадий Труханов
ВАКС отказался налагать дополнительные обязанности на Труханова и других обвиняемых по делу завода "Краян"
17:38
В Украине заочно вынесли приговоры 18 депутатам госдумы РФ, дела еще 73 российских чиновников передадут в суд
17:19
Европейский суд постановил снять санкции ЕС с экс-генпрокурора Украины Пшонки и его сына
17:05
Украинская ПВО уничтожила 2 крылатые ракеты в Винницкой области
17:04
Эксклюзив
Антоновский мост остается горячей точкой, - Хлань
16:57
Украинский фильм "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое" появился на Netflix
16:52
В СБУ впервые подтвердили причастность к атаке на Крымский мост в 2022 году
16:46
Проверки военкоматов: ДБР объявило 21 подозрение, начали мониторинг образа жизни 102 работников ТЦК
16:40
Порошенко привез технику подразделениям ПВО, прикрывающим юг
16:35
ВСУ успешно ведут наступление на южном фланге вокруг Бахмута, - Маляр
16:23
Среди победителей фильм "Коллапс: как украинцы разрушили империю зла": объявили лауреатов премии Франко
16:22
Военнослужащие 93-й бригады создали уникальный комплекс радиоэлектронной разведки
16:02
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаева
Поймать предателя. Что не так с подозрениями Мураеву и Рабиновичу?
16:00
Эксклюзив
На Угледарском направлении враг понял, что бороться с 72-й бригадой тяжело, - командир пулеметного взвода Кишак
15:55
В большинстве регионов Украины ожидаются дожди, однако на востоке будет сухо: прогноз погоды на 27 июля от Натальи Диденко
15:45
Обновлено
На побережье Николаевщины и Одесчины сдетонировали мины
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV