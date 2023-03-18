Об этом свидетельствует документ палаты представителей США.

Отмечается, что администрация Трампа не сообщила о более чем сотне иностранных подарков, сделанных президенту и его семье, стоимость которых превышала порог отчетности. Так, согласно американскому законодательству, президентам и федеральным чиновникам запрещено хранить иностранные подарки дороже $415: они должны передаваться на хранение государству.

Хотя Белый дом сообщил Государственному департаменту о некоторых иностранных подарках с 2017 по 2019 год, он не сообщил обо всех иностранных подарках, полученных за это время. Бывший президент Трамп и первая семья не сообщили о более 100 их общей стоимостью свыше $291 тыс.

Среди подарков есть шелковый ковер от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, кинжал с рукояткой из слоновой кости от Тамима бин Хамад Аль Тани, эмира Катара, и золотые клюшки для гольфа от экс-премьера Японии Синдзо Абе.