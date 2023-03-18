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Экс-президент США Трамп и его семья скрыли подарки от глав других стран более чем на $290 тыс., - палата представителей

18 мартa, 2023 суббота
07:49
Мир Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп и его семья не зарегистрировали многочисленные подарки от иностранных правительств, их стоимость оценивается в около $291 тыс.

Об этом свидетельствует документ палаты представителей США.

Отмечается, что администрация Трампа не сообщила о более чем сотне иностранных подарков, сделанных президенту и его семье, стоимость которых превышала порог отчетности. Так, согласно американскому законодательству, президентам и федеральным чиновникам запрещено хранить иностранные подарки дороже $415: они должны передаваться на хранение государству.

Хотя Белый дом сообщил Государственному департаменту о некоторых иностранных подарках с 2017 по 2019 год, он не сообщил обо всех иностранных подарках, полученных за это время. Бывший президент Трамп и первая семья не сообщили о более 100 их общей стоимостью свыше $291 тыс.

Среди подарков есть шелковый ковер от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, кинжал с рукояткой из слоновой кости от Тамима бин Хамад Аль Тани, эмира Катара, и золотые клюшки для гольфа от экс-премьера Японии Синдзо Абе.

  • Напомним, 9 августа 2022 года агенты ФБР обыскали особняк Дональда Трампа и обнаружили 11 пакетов конфиденциальных документов.
  • Позже министерство юстиции США заявило , что имеет доказательства того, что секретные документы были намеренно скрыты от ФБР, когда правоохранители пытались получить их в июне из особняка бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.
  • 7 января СМИ сообщали , что против экс-президента США Дональда Трампа также подали иск из-за смерти правоохранителя во время штурма Капитолия. Иск подала давняя партнерша погибшего.
  • В феврале на страницах мировых СМИ говорилось , что экс-президент США Дональд Трамп получил повестку в суд: он хранил пустую папку "Секретный вечерний брифинг", которую юристы не передали прокурорам во время обысков в его особняке.
Общество
Дональд Трамп
США
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