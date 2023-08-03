Экспрезидент США Обама пообещал Байдену поддержку на предстоящих выборах
Бывший президент США Барак Обама пообещал нынешнему главе государства Джо Байдену свою полную поддержку на выборах в 2024 году
Об этом сообщает NBC.
Издание пишет, что в июне Обама приезжал в Белый дом и во время приватного обеда пообещал Байдену, что "сделает все возможное для его переизбрания".
В то же время The Washington Post пишет , что на встрече Обама выразил обеспокоенность сильной поддержкой Дональда Трампа, включающей в себя консервативные СМИ и политически поляризованный электорат.
Однако спикер Обамы Эрик Шульц отметил, что оба демократа ожидают серьезной поддержки Байдена в 2024 году.
"Ни одна гонка не имеет больших ставок, чем переизбрание президента Байдена", - заявил он.
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