Об этом сообщает NBC.

Издание пишет, что в июне Обама приезжал в Белый дом и во время приватного обеда пообещал Байдену, что "сделает все возможное для его переизбрания".

В то же время The Washington Post пишет , что на встрече Обама выразил обеспокоенность сильной поддержкой Дональда Трампа, включающей в себя консервативные СМИ и политически поляризованный электорат.

Однако спикер Обамы Эрик Шульц отметил, что оба демократа ожидают серьезной поддержки Байдена в 2024 году.

"Ни одна гонка не имеет больших ставок, чем переизбрание президента Байдена", - заявил он.