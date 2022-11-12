Об этом сообщает CNN .

Джордж Буш проведет публичный разговор Владимиром Зеленским 16 ноября с тем, чтобы подчеркнуть важность продолжения США поддержки Украины в войне против России.

Мероприятие состоится в Далласе и будет открыто для общественности. Он проходит на фоне вопросов о готовности Республиканской партии поддерживать Украину.

"Украина находится на передовой в борьбе за свободу и демократию. Пока мы говорим, ее буквально атакуют, и жизненно важно, чтобы Соединенные Штаты оказали помощь, военную и любую другую, чтобы помочь Украине защитить себя. Президент Буш верит в поддержку Украины" , – сказал директор по глобальной политике Института Джорджа Буша Дэвид Крамер.

Событие "Борьба за свободу" состоится в среду в партнерстве с Freedom House и Национальным фондом демократии в президентском центре Джорджа Буша.

14 сентября лидер Республиканской партии США Митч Макконнелл призвал предоставить Украине ракеты ATACMS, большие беспилотники и танки.

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