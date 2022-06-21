Книга должна выйти 7 сентября, передает Le Figaro.

"Мученичество Украины, как всем известно, открыло новый раздел в мировой истории. С одной стороны, страшная диктатура, решившая навязать свои законы соседней независимой стране, с другой – народ, стремящийся к свободе, поддерживаемый коалицией великих демократий планеты", – указывается в презентации издания.

Отмечается, что это будет рассказ о геополитических изменениях, вызванных войной в Украине.

"Упадают ли демократии и угрожает ли им натиск тирании? Каковы новые балансы сил между Европой, Россией, Китаем и Соединенными Штатами? Как возрождение империй влияет на баланс в мире?", - такие вопросы поднимает бывший президент Франции.

Как сообщает "Укринформ", ранее Франсуа Олланд, возглавлявший Францию в 2012-2017 гг., опубликовал книгу о своем президентстве "Уроки власти", а также политические эссе "Ответ на демократический кризис" и "Противостояние".

Как известно, Олланд за время своей каденции принимал участие в попытках урегулировать конфликт между Украиной и Россией. В феврале 2015 г. он принимал участие в переговорах в Минске вместе с тогдашним Президентом Украины Петром Порошенко, канцлером ФРГ Ангелой Меркель российским лидером Путиным. Эти события отражены в книге Олланда "Уроки власти".

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