Экспредседатель СБУ Якименко стал главой "спецслужбы" оккупированной Херсонщины

Об этом пишет херсонское издание "Мост".

Еще в начале августа "Мост" со ссылкой на собственные источники писал, что Александра Якименко сделали главой "спецслужбы" оккупированных территорий Херсонской области. Некоторые источники сообщали об этом еще в начале июня.

Теперь подтверждение этому нашлось в российском Едином государственном реестре юридических лиц.

Оккупационную спецслужбу зарегистрировали 22 декабря 2022 как "Государственную службу безопасности Херсонской области". Местом ее размещения российские оккупанты определили здание Хозяйственного суда области на улице Театральной, 18, в Херсоне.

Где находится Якименко, при этом неизвестно. Российские захватчики и их фейковые "чиновники" покинули Херсон до возвращения контроля над городом ВСУ 11 ноября.

Якименко в 2011-2012 годах он 11 месяцев являлся председателем ГУ СБУ в Донецкой области. Летом 2012 года Виктор Янукович повысил его до должности первого заместителя главы СБУ и руководителя управления "К" – по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В начале 2013 года Александра Якименко с нарушением законодательства назначили председателем Службы безопасности Украины. Во главе с ним СБУ была вовлечена в попытки тогдашней власти подавить Евромайдан. После бегства и устранения Януковича Якименко тоже сбежал в Россию.

За причастность к попыткам подавить Евромайдан Александру Якименко сообщали о подозрении минимум 4 раза – в 2014, 2015, 2017 и 2021 годах. В Украине он находился под санкциями.

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