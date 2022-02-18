Экспозиция, образовательный центр и кинозал: строительство Музея Революции Достоинства планируют начать осенью 2022 года, - Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства планируют начать осенью 2022 года
Об этом сообщает Общественное.
"Сейчас идет работа в музее над экспозицией. В самом музее, который имеет площадь более 25 тыс. м кв., будет сама экспозиция, будет детский музей, образовательный центр, кинозал на 600 человек", - рассказал Ткаченко.
Министр добавил, что создание проекта Музея Революции Достоинства началось еще в 2017-2018 годах. Конкурс на создание тогда выиграла немецкая компания Kleihues+Kleihues.
"Наконец только в прошлом, 2021 году нам удалось провести переговоры и бесплатно эта документация была передана министерству. В конце прошлого года был проведен тендер на разработку проектной документации строительства музея", - отметил Ткаченко.
Он сообщил, что стоимость проекта – 50 млн грн. Эти деньги заложили в бюджет на 2022 год. На строительство, по словам Ткаченко, по предварительным оценкам, нужно потратить около 1 млрд грн.
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