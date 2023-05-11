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Экспосол Украины в Германии Мельник станет послом в Бразилии

11 мая, 2023 четверг
22:15
Украина

Бывший посол Украины в Германии, а ныне заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник возглавит дипломатическое представительство в Бразилии

Об этом в четверг объявило Министерство иностранных дел Бразилии, пишет "Европейская правда".

"Правительство Бразилии с удовольствием сообщает о предоставлении агреману на назначение господина Андрея Мельника Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Бразилии", – говорится в сообщении.

Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии изданию отметил, что ведомство не комментирует назначение послов к выходу соответствующих указов президента.

Первым о назначении замглавы МИД на новую должность сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источники в украинском правительстве. По их словам, назначение Мельника свидетельствует о намерении президента Владимира Зеленского "срочно улучшить отношения с Бразилией".

Накануне стало известно, что заместитель министра иностранных дел встретился со спецпредставителем бразильского президента Лулы да Силвы Селсу Аморимом, который должен был донести официальную позицию Бразилиа по полномасштабной войне РФ.

Отметим, что назначение совпадать с визитом в Украину спецпредставителя президента Бразилии Селсо Аморима, проведшего сегодня встречу с представителями Офиса президента.

  • Напомним, после приглашения посетить Украину президент Бразилии пообещал отправить в Киев своего спецпредставителя.
Германия
Бразилия
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