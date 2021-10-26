Экспосол Украины в Австрии Щерба будет работать в Нафтогазе
Бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба будет работать в НАК "Нефтегаз Украины"
Об этом Щерба сообщил в Facebook.
"Принял приглашение Юрия Витренко присоединиться к команде НАК Нафтогаз. Была дипломатия классическая – стала дипломатия энергетическая", - написал он.
Щерба добавил, что впереди у него жизнь "по маршруту Киев-Брюссель-Вашингтон-Вена. С ударением на Брюсселе".
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