Экспосол Украины в Австрии Щерба будет работать в Нафтогазе

Об этом Щерба сообщил в Facebook.



"Принял приглашение Юрия Витренко присоединиться к команде НАК Нафтогаз. Была дипломатия классическая – стала дипломатия энергетическая", - написал он.



Щерба добавил, что впереди у него жизнь "по маршруту Киев-Брюссель-Вашингтон-Вена. С ударением на Брюсселе".

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