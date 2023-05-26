Экспосол США в России советует всем начать учить украинский

Об этом во время 15-го ежегодного Киевского Форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сказал посол Майкл Макфол, Директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета, посол США в России в 2011-14 годах.

Он отметил, что после распада СССР в США стали гораздо меньше внимания уделять изучению отдельных стран, ранее находившихся под оккупацией России.

"Мы имели довольно московоцентрический взгляд. Так же в академических кругах. Я профессор Стэнфордского университета и скажу вам, что у нас нет кафедры украинистики. И это позор, это очень неправильно. И если у кого-то есть миллионы долларов, которые он может вложить в хорошее дело, свяжитесь со мной, мы должны подумать об этом. И я не шучу", - сказал он.

Майкл Макфол убежден, что западный мир, в частности США, должен деколонизировать взгляд на этот регион "не только в нашей политике, но и в том, как мы излагаем его историю и так далее".

"Я знаю, что Тимоти Снайдер работает над этим вопросом, но вообще это гораздо более широкая проблема. Поскольку Украина станет одной из важнейших стран в Европе, одной из важнейших стран Евросоюза и НАТО. Поэтому мы, в частности как США, должны начать понимать Украину у всех ее проявлениях, во всех измерениях, а не только как страну, расположенную где-то рядом с Россией", - резюмировал он.

25-26 мая проходит 15-й ежегодный Киевский форум безопасности "За Нашу и Вашу Свободу / Fighting for NATO" с участием известных международных деятелей. На форуме, в частности, был сформирован Совет Безопасности КБФ и принят позиционный документ с рекомендациями к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.