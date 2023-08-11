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Экспосол США в Москве Макфол предположил, почему Вашингтон запрещает Украине бить по территории РФ

11 августа, 2023 пятница
07:54
Мир

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что Белый дом запрещает Украине использовать американское оружие для ударов по территории РФ из-за боязни эскалации и Третьей мировой войны

Об этом сопредседатель международной рабочей группы по санкциям против РФ рассказал в интервью Голосу Америки .

"Думаю, то, что это связано с беспокойством администрации Байдена относительно возможной эскалации войны, которая может привести к непосредственному вовлечению в нее Соединенных Штатов. Высокопоставленные должностные лица говорили, что президент Байден сказал, что не хочет втягивать страну в Третью мировую войну", – сказал Макфол.

По его мнению, Белый дом переоценивает такую угрозу, ведь вероятность такого развития событий очень, очень низка.

"Во-первых, потому что Путин не хочет конвенционной войны с НАТО и Соединенными Штатами. Он едва выживает, борясь с Украиной. Представьте, если бы США и НАТО вошли в эту войну. Думаю, она бы быстро закончилась. Также важно помнить, что Россия была очень осторожна, чтобы избежать ударов по территории стран НАТО, хотя они могли бы нанести их", - убежден Макфол.

Он добавил, что угроза конвенционной войны стран НАТО с Россией крайне низка, а угроза ядерного противостояния – почти нулевая.

"Из-за взаимного вреда, к которому это могло бы привести. Я не вижу, чтобы кто-то в России говорил об этом. Один из аспектов, о котором они говорят и намекают, по крайней мере, некоторые россияне, это использование ядерного оружия против Украины, если Россия будет подвергнута поражению. но опять же я вижу это как маловероятное развитие событий, потому что НАТО, Соединенные Штаты и Украина, конечно, не планируют атаковать Россию", - подчеркнул Макфол.

Он выразил убеждение, что для быстрого завершения войны Украине необходимо передать более мощное оружие.

"Предоставление мощных вооружений – в частности, я говорю о ракетных комплексах большой дальности ATACMS и реактивных истребителях F-16 – ускорило бы окончание войны, тогда как их непредоставление ведет к тупиковой ситуации, которая может затянуться на годы. И я не согласен с администрацией Байдена. Но я знаю, что они рассматривают возможность предоставления такого оружия, и я думаю, что обсуждения продолжаются", - отметил Макфол.

ядерное оружие
Джо Байден
Война с Россией
Третья мировая война
НАТО
США
ядерная война
F-16
оружие для Украины
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