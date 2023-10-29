Экспортный морской коридор: оккупанты могут прибегать к повторным тактикам по Одесской области и острову Змеиный, - Братчук

Об этом он сообщил в эфире телеканала Еспресо.

"Тактическая авиация сейчас у нас будет снова активная днем. Перед тем погода была неблагоприятна для вражеской авиации, но возможно, в очередной раз оккупанты будут пытаться что-то сбрасывать в сторону Одесской области и острова Змеиного", - отметил Братчук.

Экспортный морской коридор оккупантам хочется заблокировать, говорит Братчук.

"Есть у нас экспортный морской коридор. РФ хочет, чтобы он не работал, но он работает сегодня в тех условиях, как примерно на уровне мая и июня этого года, когда в "зерновом соглашении" еще была Россия", - заметил Сергей Братчук.

По его словам, Силы обороны сработали, суда все заходят в порты Большой Одессы. Это значит, что Украине доверяют.

"Понятно, что хочется больше, но тем не менее уже полтора миллиона тонн зерна экспортировано. Под загрузку стоят суда, вчера очередная партия зашла, работают судовладельцы, страховщики. Это хорошие показатели того, что ВСУ и Украине в целом доверяют", - резюмировал Братчук.