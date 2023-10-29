Экспортный морской коридор: оккупанты могут прибегать к повторным тактикам по Одесской области и острову Змеиный, - Братчук
Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал, что оккупанты, вероятно, будут пытаться в очередное что-то сбрасывать в сторону Одесской области и острова Змеиного
Об этом он сообщил в эфире телеканала Еспресо.
"Тактическая авиация сейчас у нас будет снова активная днем. Перед тем погода была неблагоприятна для вражеской авиации, но возможно, в очередной раз оккупанты будут пытаться что-то сбрасывать в сторону Одесской области и острова Змеиного", - отметил Братчук.
Экспортный морской коридор оккупантам хочется заблокировать, говорит Братчук.
"Есть у нас экспортный морской коридор. РФ хочет, чтобы он не работал, но он работает сегодня в тех условиях, как примерно на уровне мая и июня этого года, когда в "зерновом соглашении" еще была Россия", - заметил Сергей Братчук.
По его словам, Силы обороны сработали, суда все заходят в порты Большой Одессы. Это значит, что Украине доверяют.
"Понятно, что хочется больше, но тем не менее уже полтора миллиона тонн зерна экспортировано. Под загрузку стоят суда, вчера очередная партия зашла, работают судовладельцы, страховщики. Это хорошие показатели того, что ВСУ и Украине в целом доверяют", - резюмировал Братчук.
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17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.
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10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. 12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.
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16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.
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По состоянию на начало октября все три черноморских порта Украины, Одесса, Южный и Черноморск, вопреки угрозам России, возобновили прием судов для экспорта зерна.
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24 октября Вицепремьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина через новый коридор экспортировала около 1,5 млн тонн зерна.
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