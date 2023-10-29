Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Экспортный морской коридор: оккупанты могут прибегать к повторным тактикам по Одесской области и острову Змеиный, - Братчук
Эксклюзив

Экспортный морской коридор: оккупанты могут прибегать к повторным тактикам по Одесской области и острову Змеиный, - Братчук

29 октября, 2023 воскресенье
08:23
Война с Россией

Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал, что оккупанты, вероятно, будут пытаться в очередное что-то сбрасывать в сторону Одесской области и острова Змеиного

Об этом он сообщил в эфире телеканала Еспресо.

"Тактическая авиация сейчас у нас будет снова активная днем. Перед тем погода была неблагоприятна для вражеской авиации, но возможно, в очередной раз оккупанты будут пытаться что-то сбрасывать в сторону Одесской области и острова Змеиного", - отметил Братчук.

Экспортный морской коридор оккупантам хочется заблокировать, говорит Братчук.

"Есть у нас экспортный морской коридор. РФ хочет, чтобы он не работал, но он работает сегодня в тех условиях, как примерно на уровне мая и июня этого года, когда в "зерновом соглашении" еще была Россия", - заметил Сергей Братчук.

По его словам, Силы обороны сработали, суда все заходят в порты Большой Одессы. Это значит, что Украине доверяют.

"Понятно, что хочется больше, но тем не менее уже полтора миллиона тонн зерна экспортировано. Под загрузку стоят суда, вчера очередная партия зашла, работают судовладельцы, страховщики. Это хорошие показатели того, что ВСУ и Украине в целом доверяют", - резюмировал Братчук.

  • 17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

  • 10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. 12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

  • 16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.

  • По состоянию на начало октября все три черноморских порта Украины, Одесса, Южный и Черноморск, вопреки угрозам России, возобновили прием судов для экспорта зерна.

  • 24 октября Вицепремьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина через новый коридор экспортировала около 1,5 млн тонн зерна.

Новости
Украина
Россия
Одесса
російська армія
военные силы Украины
экспорт зерна
окупанти
остров Змеиный
Чорное море
Читайте также:
Країни Латинської Америки ухвалили резолюцію із засудженням агресії РФ проти України
28 октября, 2023 суббота
Партии из Латинской Америки приняли резолюцию с осуждением российской агрессии против Украины
28 октября, 2023 суббота
"Погода стала на нашу сторону": офицер ВСУ о ситуации вокруг Авдеевки
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
26 октября, 2023 четверг
Это бизнес на крови: генерал Кривонос об украинских спецэкспортерах, которые перекупают определенные образцы оружия
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.3
    Покупка 37.3
    Продажа 37.99
  • EUR
    Покупка 39.45
    Продажа 40.49
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
29 октября
09:04
В РФ заявили, что Украина якобы отправляет на фронт гражданских саперов с инвалидностью и переселенцев
08:46
Обновлено
Российские войска ночью атаковали Днепропетровщину, Херсонщину и Полтавщину: есть разрушения
08:42
"Сейчас не мое время": бывший вице-президент США Пенс отказался от участия в президентской гонке 2024 года
08:31
В США истребители перехватили самолет возле дома Байдена
08:15
Минобороны РФ заявило, что ночью ПВО сбило над Крымом 36 беспилотников
08:07
Обновлено
Силы обороны уничтожили в сутки 8 танков, 9 бронемашин и 660 военных армии РФ, - Генштаб
08:05
OPINION
Открывать ли украинцам масштабы наших потерь?
08:01
Россия ночью атаковала Украину 5 "шахедами" и ракетой: силы ПВО уничтожили все вражеские беспилотники
07:34
Бывших вагнеровцев присоединяют к чеченским подразделениям, - ISW
03:34
Умер звезда "Друзей" Мэттью Перри
02:56
Усик и Фьюри провели дуэль взглядов в ринге и договорились о дате боя
02:39
Фьюри победил Нганну раздельным решением судей. В 3-м раунде британца отправили в нокдаун.
02:04
РФ заявила, что уничтожила 36 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем
00:24
Израиль отреагировал на решение Илона Маска обеспечить сектор Газа интернетом
2023, суббота
28 октября
23:36
Лукашенко
Лукашенко пригласил Орбана посетить Беларусь
23:02
На временно оккупированных территориях Украины началась эпидемия COVID-19, - мэр Мелитополя Федоров
22:24
Что мы не знали о динозаврах. Отрывок из книги "Динозавры. Новый взгляд"
22:22
Усик встретился с Эминемом в Саудовской Аравии
21:53
Обновлено
ЕС возвращает Фестиваль европейского кино в Россию, несмотря на войну в Украине. В Минкульте отреагировали
21:39
Нетаньягу
"Начался второй этап войны": Нетаньяху высказался о введении новых сухопутных сил в Газу
21:06
"Потери РФ снова начали расти": Тарнавский отчитался об уничтожении ЗРК "Тор" и 11 БПЛА на Таврийском направлении
21:03
Обновлено
"Мир видел слишком много крови": Зеленский заявил, что украинская Формула мира становится глобальной
21:00
Эксклюзив
Своей речью Байден предоставил Украине новый статус, - Пионтковский
20:50
Замглавы Нацполиции Тишлека отстранили от должности: журналисты выяснили, что у его жены и тещи есть российские паспорта
20:30
Почему правящая партия Грузии пытается сместить президента Зурабишвили
20:30
"Динамо" и "Днепр-1" неожиданно потеряли очки. Расписание и результаты 12-го тура УПЛ
20:21
Дубль Беллингема принес "Реалу" победу над "Барселоной" в Эль Классико
20:09
Сектор Гази
Египет заявил, что "израильские препятствия" мешают доставке помощи в Газу
20:02
OPINION
Подчиненность УПЦ московскому патриархату должна быть запрещена
19:25
Обновлено
Эрдоган обвинил Израиль в "военных преступлениях". Из Турции отзывают израильских дипломатов
19:18
Обновлено
В Киеве порывистый ветер вызвал падение деревьев: есть погибшие и травмированные. Какие последствия непогоды
19:04
В течение суток на фронте произошло 48 боеприкосновений, больше всего атак ВСУ отражено в направлении Марьинки, Авдеевки и Купянска, - Генштаб
19:01
Эксклюзив
"Армия 2030 года – это армия роботов": эксперт Яковенко о теоретическом изменении будущего формата ведения войны
18:48
Эксклюзив
Валерия Морозова, Запорожье
"Нам не нужна новая дорога, нам нужна победа". В городах Украины прошла еженедельная акция
18:17
США и Южная Корея провели совместные военные учения: были задействованы высокотехнологичные системы вооружения
18:07
OPINION
Виталий Шабунин
Кто защищает одиозные "правки Лозового"?
18:04
Эксклюзив
Не надо беспокоиться об украинцах, у них своя квота по оружию, которая никуда не денется: израильский политолог о военной помощи США Украине и Израилю
17:47
Обновлено
Ресурсов ХАМАС хватит на 3-4 месяца войны, - The New York Times
17:45
Эксклюзив
Новый спикер Палаты представителей США согласен голосовать за помощь Украине при двух условиях, - Пионтковский
17:42
Обновлено
В Херсоне раздались взрывы: россияне ударили по центру города
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV