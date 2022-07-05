Экспортирует смерть, кризис и ложь: Кулеба призвал ограничить доступ РФ к морским перевозкам
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ограничить доступ России к морским перевозкам иностранными флотами
Об этом Кулеба написал в twitter .
"Экспортно ориентированная экономика России в значительной степени зависит от морских перевозок, осуществляемых иностранными флотами. Я призываю партнеров: ограничьте доступ России к их услугам и истощите военную машину Путина. В конце концов, то, что Россия сегодня действительно экспортирует в мир - это смерть, кризис и ложь", - отметил Кулеба.
- 2 июля Дмитрий Кулеба обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем предстоящие шаги Украины по пути в ЕС, а также подготовку седьмого пакета санкций против РФ.
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