Об этом Кулеба написал в twitter .

"Экспортно ориентированная экономика России в значительной степени зависит от морских перевозок, осуществляемых иностранными флотами. Я призываю партнеров: ограничьте доступ России к их услугам и истощите военную машину Путина. В конце концов, то, что Россия сегодня действительно экспортирует в мир - это смерть, кризис и ложь", - отметил Кулеба.

2 июля Дмитрий Кулеба обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем предстоящие шаги Украины по пути в ЕС, а также подготовку седьмого пакета санкций против РФ.

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