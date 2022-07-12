Экспорт зерна. Первые 8 иностранных кораблей зашли в дунайские порты Украины

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

"По обращению Министерства инфраструктуры Украины, Военно-морские силы ВС Украины присоединились к организации обеспечения перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море. Первые восемь иностранных судов уже прибыли в порты Украины", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что использование указанного канала стало возможным благодаря освобождению от российских кафиров острова Змеиный.

"Остров имеет стратегическое значение, поскольку позволяет контролировать надводную и частично воздушную обстановку на Юге Украины, чем и пользовался оккупант, блокируя движение гражданских судов в южной части нашей страны", - добавили в ВМС ВСУ.

Напомним, 24 февраля к острову Змеиный подошли два корабля, россияне требовали сдаться от военнослужащих Измаильского пограничного отряда. Пограничники ответили "Русский корабль, иди нах#й" – однако войска РФ обстреляли и захватили остров.

30 июня россияне сбежали из Змеиного после ударов украинских войск, но назвали это "жестом доброй воли".

4 июля украинцы сбросили на остров флаг, а теперь его смогли установить.

7 июля стало известно, что украинские военные зачистили Змеиный: на острове уничтожены 30 единиц российской техники и поднят государственный флаг.

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