Экспорт зерна. Первые 8 иностранных кораблей зашли в дунайские порты Украины
Первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины, чтобы экспортировать агропродукцию – к обеспечению перевозок привлекли Военно-морские силы ВСУ
Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.
"По обращению Министерства инфраструктуры Украины, Военно-морские силы ВС Украины присоединились к организации обеспечения перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море. Первые восемь иностранных судов уже прибыли в порты Украины", - говорится в сообщении.
Военные отмечают, что использование указанного канала стало возможным благодаря освобождению от российских кафиров острова Змеиный.
"Остров имеет стратегическое значение, поскольку позволяет контролировать надводную и частично воздушную обстановку на Юге Украины, чем и пользовался оккупант, блокируя движение гражданских судов в южной части нашей страны", - добавили в ВМС ВСУ.
- Напомним, 24 февраля к острову Змеиный подошли два корабля, россияне требовали сдаться от военнослужащих Измаильского пограничного отряда. Пограничники ответили "Русский корабль, иди нах#й" – однако войска РФ обстреляли и захватили остров.
- 30 июня россияне сбежали из Змеиного после ударов украинских войск, но назвали это "жестом доброй воли".
- 4 июля украинцы сбросили на остров флаг, а теперь его смогли установить.
- 7 июля стало известно, что украинские военные зачистили Змеиный: на острове уничтожены 30 единиц российской техники и поднят государственный флаг.
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