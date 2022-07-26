Об этом в эфире Еспресо сказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

"Альтернативы совершенно очевидны – это железнодорожный и автотранспорт. Любая другая логистика, кроме морской, ведет к удорожанию этого зерна и дестабилизации ситуации на продовольственных рынках и это совершенно понятно. Но в этом случае должен быть план Б и план В", - отметил он.

Климкин подчеркнул, что логистика для украинского аграрного сектора должна работать, даже если это дороже того, к чему мы привыкли.

"Урок этой войны - логистические цепочки должны измениться и с точки зрения устойчивости, и с точки зрения безопасности и экономики. Они должны коренным образом измениться и мы должны работать над этим вместе с Западом", - подытожил экс-министр.