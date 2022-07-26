Экспорт зерна не морем повышает цену продукта, но логистика должна работать, - Климкин
Любая другая логистика, кроме морской, ведет к удорожанию украинского зерна и дестабилизации ситуации на рынках
Об этом в эфире Еспресо сказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин.
"Альтернативы совершенно очевидны – это железнодорожный и автотранспорт. Любая другая логистика, кроме морской, ведет к удорожанию этого зерна и дестабилизации ситуации на продовольственных рынках и это совершенно понятно. Но в этом случае должен быть план Б и план В", - отметил он.
Климкин подчеркнул, что логистика для украинского аграрного сектора должна работать, даже если это дороже того, к чему мы привыкли.
"Урок этой войны - логистические цепочки должны измениться и с точки зрения устойчивости, и с точки зрения безопасности и экономики. Они должны коренным образом измениться и мы должны работать над этим вместе с Западом", - подытожил экс-министр.
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