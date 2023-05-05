Экспорт зерна из Украины замедлился из-за приближения окончания срока действия "зернового соглашения", – Reuters
Темпы поставок зерна из Украины замедлились из-за роста обеспокоенности по поводу того, что корабли застрянут, если "зерновое соглашение" не будет продлено в этом месяце
Об этом пишет Reuters .
Издание напоминает, что Россия угрожала выйти из соглашения 18 мая.
Согласно соглашению Украина могла бы экспортировать около 29,5 млн тонн сельскохозяйственной продукции, в том числе 14,9 млн тонн кукурузы и 8,1 млн тонн пшеницы.
"Однако количество приходящих судов, чтобы забрать грузы, сократилось на этой неделе до двух судов в день с 3-4 судов в среднем в течение последних трех недель", - отмечает СМИ.
По данным журналистов, датская судоходная группа NORDEN, занимающаяся транспортировкой зерна, входит в число компаний, не отправляющих суда в Украину из-за опасений, что они там застрянут.
Для отправки зерна требуется не менее 9 дней, что включает в себя необходимые проверки.
"Анализ платформы морских и товарных данных Shipfix показал, что количество грузовых заказов – глобальных запросов на доступные суда для перевозки зерна из Украины – упало до 355 в апреле с 489 заказов, отправленных на рынок в марте", - отмечает Reuters.
По данным Shipfix, сейчас на рынке было 107 форвардных заказов на зерно для судов, из них 94 на май и всего несколько заказов на следующие месяцы.
От 40 до 60 коммерческих судов застряли в портах Украины.
Переговоры по продлению "зернового соглашения" должны пройти на следующей неделе в Стамбуле, отметили в пресс-службе генсека ООН.
- Ранее СМИ зафиксировали скачок цен на пшеницу из-за опасений участников рынка относительно того, что Россия выйдет из "зернового соглашения" после инцидента с беспилотником над Кремлем.
- Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю беспилотником в ночь на 3 мая. Киев свою причастность отрицает.
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