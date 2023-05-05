Об этом пишет Reuters .

Издание напоминает, что Россия угрожала выйти из соглашения 18 мая.

Согласно соглашению Украина могла бы экспортировать около 29,5 млн тонн сельскохозяйственной продукции, в том числе 14,9 млн тонн кукурузы и 8,1 млн тонн пшеницы.

"Однако количество приходящих судов, чтобы забрать грузы, сократилось на этой неделе до двух судов в день с 3-4 судов в среднем в течение последних трех недель", - отмечает СМИ.

По данным журналистов, датская судоходная группа NORDEN, занимающаяся транспортировкой зерна, входит в число компаний, не отправляющих суда в Украину из-за опасений, что они там застрянут.

"На данный момент мы не участвуем в этой торговле... Это рискованная сфера - очень трудно предсказать, что произойдет", - сказал генеральный директор NORDEN Ян Риндбо.

Для отправки зерна требуется не менее 9 дней, что включает в себя необходимые проверки.

"Анализ платформы морских и товарных данных Shipfix показал, что количество грузовых заказов – глобальных запросов на доступные суда для перевозки зерна из Украины – упало до 355 в апреле с 489 заказов, отправленных на рынок в марте", - отмечает Reuters.

По данным Shipfix, сейчас на рынке было 107 форвардных заказов на зерно для судов, из них 94 на май и всего несколько заказов на следующие месяцы.

От 40 до 60 коммерческих судов застряли в портах Украины.

Переговоры по продлению "зернового соглашения" должны пройти на следующей неделе в Стамбуле, отметили в пресс-службе генсека ООН.