Экспорт зерна из морских портов приостановлен, – Кубраков.
30 октября Украина вынужденно приостановила экспорт зерна из морских портов из-за действий России
Об этом в Твиттере сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
"Судно IKARIA ANGEL с 40 000 тонн пшеницы должно было сегодня выйти из украинского порта. Эта продукция была предназначена для жителей Эфиопии, находящихся на грани голода. Но из-за блокирования "зернового коридора" Россией экспорт невозможен", - написал Кубраков.
- Напомним, российская сторона в субботу, 29 октября, объявила о "приостановлении" взятых на себя обязательств в рамках соглашения по безопасному экспорту украинского зерна по Черному морю.
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