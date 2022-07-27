Об этом в среду, 27 июля, сообщает Думская.

По данным издания, в документе определены два фарватера движения, места формирования караванов и проверки судов.

В частности, отмечено, что фарватеры 200-метровой ширины откроют уже сегодня. Во главе караванов будут двигаться буксиры под украинскими флагами. По информации СМИ, безопасность судов будут гарантировать турецкие фрегаты "Йылдырим" и "Фатих".

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Экипажи призывают быть особенно внимательными, в том числе из-за дрейфующих мин.

Отмечают, что о сроках начала экспорта зерновых в тексте информации нет.

27 июля в Черном море возобновили работу порты Одесса, Черноморск и Южный.

В Стамбуле заработал координационный центр мониторинга зерновых коридоров.

Напомним, несколько дней назад Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Со своей стороны Россия подписала зеркальный договор

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