Экспорт украинского зерна: показали карту маршрутов морских караванов
Одесская гидрографическая станция ODESA-NAVTEX опубликовала маршруты движения морских караванов, с помощью которых будут вывозить зерно из украинских портов, согласно стамбульским соглашениям
Об этом в среду, 27 июля, сообщает Думская.
По данным издания, в документе определены два фарватера движения, места формирования караванов и проверки судов.
В частности, отмечено, что фарватеры 200-метровой ширины откроют уже сегодня. Во главе караванов будут двигаться буксиры под украинскими флагами. По информации СМИ, безопасность судов будут гарантировать турецкие фрегаты "Йылдырим" и "Фатих".
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Экипажи призывают быть особенно внимательными, в том числе из-за дрейфующих мин.
Отмечают, что о сроках начала экспорта зерновых в тексте информации нет.
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- В Стамбуле заработал координационный центр мониторинга зерновых коридоров.
- Напомним, несколько дней назад Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Со своей стороны Россия подписала зеркальный договор
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