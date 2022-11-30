Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Польши Анджея Адамчика.

"В рамках так называемых полос солидарности через территорию Польши сейчас перевозится около 452 тысяч тонн украинского зерна, что на 50% больше, чем в середине года", - сказал он.

По его словам, по сравнению с октябрем прошлого года рост перевозок зерна за аналогичный период 2022 года составляет более 16 раз.

Агентство подчеркивает, что Украина является одним из ведущих мировых экспортеров зерна и масличных культур, а блокада Россией ее портов после вторжения Москвы в страну в феврале побуждала к поиску альтернативных маршрутов.

Известно, что после почти шестимесячной блокады РФ три украинских черноморских порта были разблокированы в конце июля в соответствии с "зерновым соглашением" через посредство Организации Объединенных Наций и Турции.

"Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.

В Мининфраструктуре, комментируя "зерновое соглашение", сказали, что Россия тормозит прохождение судов из-за длительных проверок: без РФ проверяли по 40 судов, с ним - до десяти.

Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.

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