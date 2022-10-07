Экономическая ситуация

Результаты ежемесячного опроса предприятий за сентябрь 2022 г., проведенного Национальным банком, показали, что экономическая активность предприятий постепенно восстанавливается во всех секторах. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в сентябре по сравнению с июнем (месяц в котором было возобновлено проведение опросов) повысился на 4.8 в. п. и составил 46.1. Воздействие войны (разрушение производственных мощностей, трудности с логистикой, удорожание энергоресурсов) продолжает сдерживать возобновление экономической активности предприятий всех секторов экономики. В то же время на фоне приспособления бизнеса и населения к текущей ситуации большинство предприятий усиливают собственные ожидания относительно роста объемов производства и товаров, закупленных для продажи. В частности, деловые ожидания респондентов сектора торговли вернулись к уровню конца 2021 г. и впервые с начала 2022 года приблизились практически к нейтральному уровню – повысился до 49.9.

Негативными тенденциями остается то, что большинство предприятий сохраняют высокие ожидания по удорожанию собственной продукции/услуг на фоне усиления ожиданий роста цен на сырье и товары поставщиков и то, что предприятия всех секторов и дальше не ожидают роста общей численности работников на своих предприятиях.

Украинский экспорт товаров в сентябре впервые после начала полномасштабной войны превысил $4 млрд, а отрицательное сальдо в торговле товарами в сентябре сократилось в 3 раза – до $354 млн против $1,053 млрд в августе. В значительной степени такая положительная динамика была обусловлена тем, что за два месяца функционирования зернового коридора (с 1 августа по 30 сентября) через порты Одессы было отгружено 5,5 млн тонн аграрной продукции на 241 кораблях.

По данным Министерства экономики, по результатам августа украинский экспорт в страны Европейского Союза почти достиг довоенного уровня. А по результатам I-III квартала даже превысил соответствующие довоенные показатели. Кроме того, на прошлой неделе Правительство приняло решение запретить любой экспорт товаров в РФ, которая после начала войны находилась на минимальном уровне (не превышала 10 млн долл. США).

Бюджетная сфера

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в сентябре 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 156,1 млрд. гривен. Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет налога на добавленную стоимость из ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – 26,3 млрд грн; налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров – 22 млрд грн (собрано 23,6 млрд, возмещено – 1,6 млрд грн); налога на доходы физических лиц и военного сбора – 12,9 млрд грн; акцизного налога – 9,2 млрд грн; рентной платы за пользование недрами – 7 млрд грн; ввозной и вывозной пошлины – 2,4 млрд грн; налога на прибыль предприятий – 1,4 млрд гривен. Также в сентябре в общий фонд государственного бюджета поступило 72,5 млрд. грн. международной помощи (грантов).

При этом кассовые расходы государственного бюджета в сентябре составили 295,2 млрд грн, в том числе общего фонда – 233,1 млрд грн. В целом за 7 месяцев 2022 года кассовые расходы составили 1745,5 млрд грн, в том числе общего фонда – 1593,8 млрд грн или 83,6% от росписи отчетного периода.

Фактический дефицит государственного бюджета в сентябре увеличился до 74,9 млрд. грн., в том числе общего фонда – в сумме 76,6 млрд. гривен. В целом, за январь-сентябрь 2022 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 493,4 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 495,3 млрд грн, при запланированной росписью общего фонда на январь-сентябрь 2022 дефиците в сумме 1018 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь — сентябрь 2022 составили 749 млрд грн или 87% от запланированных на этот период. От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 475,6 млрд. грн., в том числе в иностранной валюте 49,7 млрд. грн. (1131,4 млн. долл. США и 473 млн. евро). При этом в результате выпуска военных ОВГЗ привлечено 443,3 млрд грн, в том числе путем приобретения в собственность Национальным банком Украины – 315 млрд грн. Из внешних источников привлечено 273,5 млрд грн (во всех валютах в гривневом эквиваленте).

Сохраняя ставки государственных заимствований на уровне прошлых аукционов, на очередном аукционе, состоявшемся 04.10.2022, Министерством финансов было привлечено в государственный бюджет только 44,5 млн гривен на сроки от 6 месяцев до 1,5 года (со ставками от 12% до 16 %). При этом объем выплат правительства по погашениям ОВГЗ продолжает существенно превышать заимствования от продажи соответствующих ценных бумаг на аукционах. Так, с начала полномасштабной войны объем выплат по ОВГЗ превышал новые заимствования на 54,1 млрд. гривен. В частности, с 24 февраля по 2 октября 2022 года Правительство направило на погашение внутренних государственных облигаций 149,2 млрд грн, 1,5 млрд дол. США и 168 млн евро, вместо размещения новых внутренних долговых инструментов на аукционах привлек – 100,2 млрд грн, 974,3 млн дол. США и 468,4 млн. евро.

Валютный рынок

Увеличение спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков, что превышало рост ее предложения, обусловило увеличение дефицита иностранной валюты на межбанковском рынке на прошлой неделе. Это в свою очередь обусловило продолжение тренда к росту интервенций Национального банка по продаже иностранной валюты, чистый объем которых на прошлой неделе увеличился до 832 млн долларов США.

Вместе с тем динамика платежного баланса Украины в январе — августе 2022 свидетельствует о сбалансированном влиянии внешнеэкономических операций резидентов Украины с остальным миром на динамику курса гривны. Текущий счет платежного баланса за восемь месяцев 2022 года был сведен с профицитом 6,7 млрд. долларов США (за соответствующий период 2021 года был отрицательным на уровне -0,7 млрд. долларов США). При этом дефицит внешней торговли как товарами, так и услугами в августе продолжал расти (до -8 млрд и -4,9 млрд долларов США за январь — август соответственно). Существенную поддержку платежному балансу продолжают обеспечивать устойчивые поступления по оплате труда украинцев за рубежом (9,3 млрд долларов США за 8 мес. 2022 г. – на уровне несколько выше, чем в прошлом году) и поступления международной помощи в сектор общегосударственного управления (+9,5 млрд долларов США за 8 мес. 2022 г.)

Поступления прямых иностранных инвестиций в январе — августе 2022 года составляли 178 млн. долларов США и обеспечивались, главным образом, реинвестированными доходами иностранных инвесторов (681 млн. долларов США) и новыми прямыми инвестициями в украинские предприятия (215 млн. долларов США), что позволило компенсировать сокращение задолженности. украинских предприятий перед прямыми инвесторами — нерезидентами (-718 млн. долларов США). В то же время объем торговых кредитов, предоставленных резидентами Украины нерезидентам, за январь — август превысил 9 млрд. долларов США (в 2021 году составил около 1 млрд. долларов США), что может свидетельствовать о задержках с возвратом валютной выручки в Украину от внешнеторговых операций.

Финансовый сектор

Объем работающих кредитов банков в августе уменьшился на 2,2% в основном в результате сокращения работающих корпоративных кредитов в иностранной валюте (-2,8% или -6,7 млрд грн в эквиваленте за месяц). В то же время сокращение работающего гривневого корпоративного портфеля банков было не столь существенным – всего на 0,5% в месяц, поскольку поддерживается преимущественно государственными программами.

Так, по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на прошлой неделе банками было выдано 253 льготных кредита на общую сумму 1,23 млрд грн, из которых около трети – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе составило 13,3 тысяч, а их объем достиг почти 53 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей текущего периода, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

При этом украинские банки продолжают сохранять достаточный уровень капитализации и ликвидности. В частности, значение показателей достаточности капитала банков в августе оставалось на уровне, превышающем нормативные значения: 16,9% для регулятивного и 11,5% для основного капитала банков. Банки также продолжают выполнять нормативы ликвидности и кредитных рисков.

В свою очередь объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и в депозитных сертификатах НБУ) увеличился до почти 320 млрд гривен (в том числе около 260 млрд гривен – в депозитных сертификатах НБУ). Основным фактором увеличения банковской ликвидности выступали расходы по Единому казначейскому счету Правительства и сокращение наличной гривны вне банков, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты у банков уменьшала объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности в свою очередь определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования (задолженность платежеспособных банков по тендерным кредитам рефинансирования НБУ за прошлую неделю сократилась на 2,3 млрд гривен) и удержание рыночных ставок на уровне нижней границы ставок по операциям НБУ (23%).

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана.

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