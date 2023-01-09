Экспорт лука из Польши вырос на 41%: Украина оказалась на третьем месте среди покупателей

Такие данные центрального управления статистики Польши обнародовала Rzeczpospolita.

Из-за войны в Украине, которую польское издание называет "житницей мира", и минувшей Польшу засуху в Европе, объем экспорта упомянутого товара из этой страны в прошлом году вырос на 41%.

Наибольшую прибыль от экспорта лука польские фермеры получили из Нидерландов (44 тыс. тонн за 28 млн евро) и Великобритании (30 тыс. тонн за 18 млн евро). Украина в перечне импортеров переместилась с восьмого на третье место, приобретя этот продукт у поляков на 17 млн евро. Однако здесь кроется неожиданность: такую сумму украинцы заплатили за 50 тыс. тонн овоща, поскольку поляки продавали лук соседям с скидками. Далее в списке импортеров польского лука следуют Германия, Бельгия, Франция, Италия и Чехия.

Во втором квартале 2022 года экспорт свежих овощей из Польши вырос на 35%. По мнению аналитиков, это стало возможным благодаря увеличению экспорта лука. При этом рост продаж связан не только с дефицитом предложения этого овоща на рынке ЕС, но и с значительным увеличением его поставок в Украину. В период с марта по июль 2022 года Украина обеспечила практически весь прирост объема экспорта польского лука.

За прошлый год Украина экспортировала товаров на $44,1 млрд. Это на 35% меньше, чем в 2021 году

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