Экспорт компьютерных услуг Украины в ЕС вырос в три раза в 2013-2020 годах, – исследование KSE
После вступления в силу Соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом, с 2016 по 2019 год экспорт товаров и услуг в ЕС быстро возобновлялся и достиг $24,2 млрд
Таковы результаты исследования Центра аналитики международной торговли Trade+ Киевской школы экономики "Анализ торговли услугами между Украиной и ЕС в рамках Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли Украина-ЕС".
Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (ПВЗСТ) способствовала постепенному возобновлению торговли услугами с ЕС после экономического кризиса 2014-2015 годов. Как и для торговли товарами, страны ЕС – основной рынок, на который Украина экспортирует и откуда импортирует услуги (39% экспорта и 51% импорта в 2020 году). Вместе с тем, рост экспорта услуг в ЕС в рамках ПВЗСТ был более сдержан по сравнению с товарами.
В настоящее время услуги составляют около 20% всего украинского экспорта в ЕС. Различные секторы услуг демонстрировали разную динамику. Лидером секторального роста стали компьютерные услуги, экспорт которых в ЕС вырос на 184% в 2013–2020 годах. Всего Украина экспортировала в ЕС компьютерные услуги стоимостью около 1,1 млрд дол. США в 2020 г., при этом весь экспорт услуг в ЕС составил 4,5 млрд. дол. США.
Значительно выросли экспорт информационных услуг, услуг по переработке материальных ресурсов, научных и технических услуг – вместе с услугами в сфере телекоммуникаций, деловыми и транспортными услугами они формируют 90% всего экспорта услуг в ЕС. Вместе с тем сектор транспортных услуг продемонстрировал наибольшее сокращение экспорта в ЕС (особенно услуги железнодорожного и морского транспорта), что связано прежде всего с потерей Украины частью транзитных грузопотоков из-за военной агрессии и транзитных ограничений РФ.
Подробный анализ показывает, что Украина полностью не использует торговый потенциал.
"Расширение экспорта в ЕС в рассматриваемых секторах требует как гармонизации нашего законодательства с нормами ЕС, так и проведения структурных внутренних реформ. Для эффективного функционирования зоны свободной торговли требует решения проблема разрешений для украинского автомобильного транспорта на осуществление транзитных грузовых перевозок через Польшу, Венгрию и Румынию", – подчеркнула соавтор исследования, руководитель проектов Центра аналитики международной торговли Trade+ Киевской школы экономики Светлана Таран.
Исследование проведено по заказу Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины в партнерстве с Программой USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" (USAID КЭУ).
Знакомьтесь с исследованием и презентацией .
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