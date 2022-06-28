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Экспорт китайских товаров в Россию стремительно падает, - The Washington Post

28 июня, 2022 вторник
03:31
Мир

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину мировой экспорт в Россию стремительно упал. И речь идет не только о западных странах, которые ввели санкции против агрессоров, но и о странах, которые не ввели санкции, в частности, Китай

Об этом говорится в материале The Washington Post.

Экономические исследования показывают, что Москве трудно найти поставщиков для целого ряда отраслей. За первые два месяца после вторжения 24 февраля экспорт в Россию из стран, которые ввели санкции, сократился примерно на 60%, тогда как экспорт из стран, которые не ввели санкций, упал примерно на 40%. Таковы результаты исследования Института международной экономики Петерсона, анализирующего данные из 54 стран.

Ученые проанализировали данные до 30 апреля, поэтому анализ не дает полной картины на сегодняшний день, сообщил старший научный сотрудник и автор исследования Мартин Чернемпа. Но отдельный анализ только по Китаю включает данные до конца мая. Он показывает, что экспорт Китая в Россию значительно ниже довоенного уровня. Это, по мнению Чернемпы, свидетельствует о том, что Пекин опасается помогать Москве.

"Россия пока не испытала коллапс. Тем не менее, очень вероятно, что значительный экономический спад будет углубляться, поскольку проблемы с цепью поставок накапливаются и появляются фискальные проблемы", - цитирует издание Олега Ицхоки, профессора экономики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Некоторые проблемы уже заметны. Так, российские автопроизводители АвтоВАЗ и ГАЗ зафиксировали падение продаж в мае 2022 года (по сравнению с маем 2021) на 84 и 57 процентов соответственно. Максим Миронов, российский экономист IE Business School в Мадриде, объяснил это неспособностью изготовителей купить импортные запчасти.

"Сначала некоторые американские и европейские чиновники опасались, что Китай может вмешаться, чтобы восполнить пробел доступа России к военным и высокотехнологичным товарам. Но экономисты утверждают, что Китай, вероятно, опасается потерять доступ к американским и европейским технологиям (и доступ к этим рынкам для продажи своих товаров) если он разозлит Запад, поставляя товары России. Ведь одно из положений пакета санкций США запрещает другим странам продавать российские полупроводники, если они хотят продолжать использовать американские технологии для производства полупроводников. для производства микросхем", – говорится в материале.

Вместе с тем негативное влияние войны на экономику Европы является плохой новостью и для Китая. Ведь из-за экономических проблем европейские страны могут покупать меньше китайских товаров.

  • Напомним, 22 июня координатор по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби обвинил Китай в сотрудничестве с РФ, несмотря на войну в Украине.

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