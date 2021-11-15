Экспорт IT-услуг в Украине вырос на 35% за 9 месяцев, - Опендатабот
Экспорт IT-услуг в Украину за 9 месяцев 2021 года вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Выручка бизнеса от IT-экспорта за это время составила $4,84 млрд – почти столько же, сколько за весь прошлый год
Об этом сообщает сервис мониторинга реестра компаний и судебного реестра Опендатабот.
За 9 месяцев с начала 2021 года экспорт IT-услуг в Украине вырос на 35%. Среди всего экспорта услуг Украины доля ІТ составила 38%. В начале 2020 г. она составляла 24%.
"То, что IT-сектор в Украине продолжает развиваться, подтверждается и количеством новых фопов, специализирующихся на компьютерных и информационных услугах – за 2020-2021 гг. их стало больше на 40%. Количество IT-компаний также возросло: на 22 % – с компьютерными услугами, на 10% – с информационными”, - отмечают в Опендатаботе.
В сервисе объяснили рост показателей деятельностью аутсорсинговых компаний, нанимающих украинских программистов для работы над зарубежными ІТ-проектами.
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