Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что экспорт российского "Газпрома" в 2022 году сократился почти вдвое – достигнув самого низкого уровня с начала 21 века.

В 2022 году российский газовый гигант отправил 100,9 миллиарда кубометров топлива в страны за пределами бывшего Советского Союза. Это на 46% меньше, чем в 2021 году.

Известно, что поставки компании значительно сократились из-за наложенных на РФ санкций. В начале этого года ряд европейских стран были полностью отключены от российского газа из-за отказа платить за поставки в рублях. К тому же, почти все основные маршруты трубопроводов, поставляемых российским газом, были определенным образом скомпрометированы.

В настоящее время "Газпром" постепенно наращивает поставки в Китай, суточные объемы в декабре превышали договорные уровни, а в отдельные дни достигали рекордов. Издание отмечает, что в Европу российский газ поступает через один из пунктов трансграничной границы России с Украиной и через одну нить газопровода "Турецкий поток" через Турцию в Венгрию и Сербию.

20 декабря единственный газопровод, идущий через Украину в Европу, взорвался в Чувашии. Пресс-служба главы Чувашии сообщила, что взрыв произошел на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород, которым газ, добытый на Ямале в Западной Сибири, транзитом через Украину поставляется в Европу. В декабре "Газпром" делал ежедневные заявки на прокачку через Украину более 40 млн кубических метров. Проектная мощность газопровода Уренгой – Помары – Ужгород – 32 млрд кубических метров в год. Диаметр трубы – 1420 миллиметров.

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