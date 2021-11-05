Экспорт газа из Украины в октябре превысил импорт в три раза, - Оператор ГТС
Экспорт и реэкспорт газа из Украины в октябре составил 479,3 млн куб.м, а импорт – 154,7 млн куб.м
Об этом сообщила пресс-служба Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ).
Согласно сообщению, в октябре 2021 года объем транспортировки природного газа из ЕС в Украину составил 154,7 млн куб. В то же время экспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы вырос на 81% по сравнению с сентябрем и составил 479,3 млн куб.м.
В пресс-службе отметили, что импорт газа по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 77% или на 510 млн куб. После остановки физического транзита газа в Венгрию, импорт из этой страны в Украину сократился в 16 раз, однако не остановился полностью благодаря виртуальному реверсу. В октябре из Венгрии было импортировано 37 млн куб.м газа.
Лидером в поставках газа в Украину была Словакия, доля которой от общих объемов импорта составила почти 75% или 115,9 млн куб.м. Импорт из Польши сократился до 1,8 млн куб.
По данным ОГТСУ, экспорт и реэкспорт газа в октябре выросли на 81% по сравнению с сентябрем из-за увеличения поставок газа в Словакию и составили 479,3 млн куб.м. Соответственно заказчики экспортировали в Венгрию 223 млн куб.м, в Словакию – 191,7 млн куб. м, в Польшу – 53,3 млн куб.м.
В пресс-службе добавили, что в октябре Молдова впервые за многие годы заказала не только российский газ, но и воспользовалась услугами альтернативных поставщиков. Из Украины в Молдову пять поставщиков экспортировали 11,2 млн куб.
В целом за 10 месяцев 2021 года Украина импортировала 2,5 млрд куб. м газа, экспорт и реэкспорт составил 1,6 млрд. куб. м.
По словам генерального директора ОГТСУ Сергея Макогона, баланс импорта-экспорта газа остается положительным, ведь по итогам 10 месяцев 2021 года Украина получила больше газа, чем экспортировала.
Однако следует отметить, что в сентябре-октябре отбор из таможенного склада превышает прошлогодние показатели, особенно в венгерском направлении. С сентября мы наблюдаем, как на фоне газового кризиса в Европе трейдеры наращивают реэкспорт газа из Украины, который закачали в хранилища в 2020 году. Это подтверждает удобство и рыночную перспективу хранения газа контрагентов в украинских ПХГ, а также продукта short-haul", - цитирует пресс-служба слова Макогона.
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