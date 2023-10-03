Экспорт электроэнергии из Украины за сентябрь вырос в 544 раза по сравнению с августом

Об этом сообщает центр аналитических исследований Dixi Group.

В сообщении говорится, что в течение сентября объем экспорта электроэнергии составил 111,1 тыс. МВт·ч, что является рекордом в 2023 году.

По результатам месяца:

60% электроэнергии поступило в Словакию (66,7 тыс. МВт·ч);

40% – в Молдову (44,4 тыс. МВт·ч).

"Если сравнивать с августом, когда соответствующих поставок было крайне мало, лишь 0,2 тыс. МВт·ч, экспорт вырос в 544 раза! Однако по сравнению с сентябрем прошлого года (419,8 тыс. МВт·ч) – уменьшился почти вчетверо", – отметили в Dixi Group.

В то же время импорт электроэнергии в прошлом месяце достиг 23,8 тыс МВтч:

77% (18,4 тыс. МВт·ч) поступило из Словакии;

23% (5,4 тыс. МВт·ч) – из Молдовы.

Соответственно, экспорт электроэнергии почти в пять раз превзошел импорт в сентябре.

Аварийную помощь Украина не привлекала, но применяла ограничения производителей из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).