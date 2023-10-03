Экспорт электроэнергии из Украины за сентябрь вырос в 544 раза по сравнению с августом
Украина в сентябре экспортировала в Словакию и Молдову рекордный объем электроэнергии с начала 2023 года – 111,1 тысяч МВт·ч. По сравнению с августом экспорт вырос в 544 раза
Об этом сообщает центр аналитических исследований Dixi Group.
В сообщении говорится, что в течение сентября объем экспорта электроэнергии составил 111,1 тыс. МВт·ч, что является рекордом в 2023 году.
По результатам месяца:
- 60% электроэнергии поступило в Словакию (66,7 тыс. МВт·ч);
- 40% – в Молдову (44,4 тыс. МВт·ч).
"Если сравнивать с августом, когда соответствующих поставок было крайне мало, лишь 0,2 тыс. МВт·ч, экспорт вырос в 544 раза! Однако по сравнению с сентябрем прошлого года (419,8 тыс. МВт·ч) – уменьшился почти вчетверо", – отметили в Dixi Group.
В то же время импорт электроэнергии в прошлом месяце достиг 23,8 тыс МВтч:
- 77% (18,4 тыс. МВт·ч) поступило из Словакии;
- 23% (5,4 тыс. МВт·ч) – из Молдовы.
Соответственно, экспорт электроэнергии почти в пять раз превзошел импорт в сентябре.
Аварийную помощь Украина не привлекала, но применяла ограничения производителей из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
- Недавно НБУ улучшил прогноз дефицита электроэнергии в четвертом квартале. Ожидается, что он не будет превышать 5% и будет оказывать менее негативное влияние на экономическую активность.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.41 Покупка 37.41Продажа 38.2
- EUR Покупка 39.72Продажа 40.73
- Актуальное
- Важное