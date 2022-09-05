Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграмме.

По мнению украинского премьера, Украина может экспортировать в Европу электроэнергию, объем которой может заменить объемы импортируемого российского газа.

"Экспорт электроэнергии из Украины может заменить значительные объемы импорта газа из России. Затронул также вопрос увеличения возможностей объемов экспорта электроэнергии из Украины в ЕС. Сейчас торговая мощность составляет 300 МВт, тогда как потенциала нашего экспорта – до 2000 МВт. Рассчитываем на увеличение объемов экспорта электроэнергии и будем признательны за поддержку Еврокомиссии", - пишет Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что у Украины самые большие хранилища газа и может стать "газовым сейфом" Европы.

"Учитывая полученный статус кандидата, правительство настроено на ускорение интеграции в энергетический рынок ЕС", - говорится в сообщении.

Также на встрече обсудили ужесточение санкций против России и интеграцию Украины в энергетический рынок ЕС.

"Поблагодарил за последовательную политику ЕС об усилении санкционного давления на агрессора и принятии 7-го пакета санкций. Среди наших дальнейших приоритетов - введение против России полного энергетического эмбарго. Такие мероприятия уже проработаны экспертной группой Ермака-Макфола и предложены в дорожной карте", - Шмыгаль.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцом предложил пути, как Германия могла бы организовать поставки танков Leopard 2.

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