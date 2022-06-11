Экспорт электричества, отмена тарифов и €9 млрд: итоги переговоров Зеленского с главой Еврокомиссии
Еврокомиссия предложила Украине помощь в размере 9 млрд евро. Также Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен договорились о поставках электричества из Украины и отмене тарифов и предоставлении квот для украинского экспорта
Об этом Владимир Зеленский рассказал на брифинге после переговоров.
"Благодарю за весомую финансовую поддержку для Украины, в частности за предложение Еврокомиссии по новой программе помощи объемом 9 млрд евро и за все усилия, направленные на подготовку восстановления нашей страны после войны. Координируем наши шаги в этом направлении, чтобы синхронизировать наш внутренний план восстановления Украины и европейскую платформу восстановления нашего государства", - сказал президент.
Также Зеленский озвучил решение по экспорту электричества из Украины.
"В сфере энергетики синхронизация нашей энергетической сети с европейской вышла на новый уровень. Теперь возможен существенный экспорт нашего электричества в страны Европейского союза", - заявил он.
Президент напомнил, что для Украины уже действуют квоты и отменены тарифы на экспорт Украины. Также он сказал о планах по заключению соглашения о либерализации грузовых автомобильных перевозок.
"Все это и многие другие линии нашего сотрудничества усиливают Украину. И усиливают наших соседей в Европейском союзе, я считаю усиливают весь Европейский союз",- добавил он.
- 28 марта мы писали, что Украина возобновляет продажу электроэнергии в Польшу.
- С 4 июня Украина планировала начать поставки электроэнергии в Молдову. Энергоатом заключил экспортный контракт с молдавской государственной компанией Energocom.
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