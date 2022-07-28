Эксперты видят признаки истощения русской армии, NYT

Об этом пишет The New York Times.

Бен Барри, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований, сказал, что является критическим вопросом, достигает ли Москва "кульминационной точки" — момента, когда "в наступлении заканчиваются запасы или она несет столько потерь, что ее невозможно поддерживать".

По данным издания есть некоторые доказательства того, что такой момент может приближаться.

Наступательные операции России на востоке Украины через несколько недель не принесли значительных стратегических успехов. Утратив контроль над большей частью южной Херсонской области в первые недели войны, украинские войска освободили 44 города и села вдоль границы, примерно 15 процентов территории.

Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюса в Шотландии, сказал, что скорость артиллерийских ударов в Донецкой области также уменьшилась. Данные со спутников NASA, обнаруживающие пожары и тепловые аномалии по всему миру, показывают, что российские обстрелы уменьшаются.

Издание отмечает, что одним из возможных объяснений этого падения является влияние развернутого оружия большой дальности, в том числе HIMARS. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли ранее заявил, что эти удары "постоянно снижают способность России поставлять свои войска".

В то же время, украинские шаги заставляют Россию уделять дополнительное внимание на Юг. Москва совершает ракетные удары, чтобы сорвать усилия Украины по проведению контрнаступления. По словам экспертов, решающий момент для обоих войск близится.

"Украинские силы скапливают войска вокруг Херсонской области для контрнаступления, которое может стать самой амбициозной попыткой страны вернуть территорию. Для Москвы это сражение станет проверкой ее выносливости", - говорится в сообщении.

21 июля директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов сказал , что Путин просчитался с планами захватить Киев и будет доказано, что он снова ошибся.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb