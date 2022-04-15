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Эксперты указали место, где украинские ракеты попали в крейсер "Москва"

15 апреля, 2022 пятница
23:09
война с Россией

Проанализировав снимки со спутников, указывающих расположение кораблей даже из-за облачности в атмосфере, специалисты смогли указать точные координаты крейсера "Москва" перед попаданием украинских "Нептунов"

Об этом сообщает Naval News.

Эксперты проанализировали фото с инфракрасным фильтром из ряда спутников и увидели, что взрыв на корабле произошел 13 апреля в 6:52 (по киевскому времени).

В этот момент корабль находился восточнее острова Змеиный – 80 морских миль от Одессы и 50 морских миль от украинского побережья. Точные координаты в момент удара украинских ракет по российскому крейсеру 45°10'43.39″N, 30°55'30.54″E

Эксперты отмечают, что в этот момент неподалеку от "Москвы" находилось еще несколько российских боевых кораблей.

Местонахождение корабля согласовывается со спутниковыми снимками корабля 12 апреля.

Эксперты подчеркнули, что это подтверждает версию украинских властей, потому что корабль находился на расстоянии в радиусе действия ракет.

  • Напомним, флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами "Нептун".
  • В Министерстве обороны России подтвердили , что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения.
  • Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец отметил , что, по его данным, в Севастополе паника из крейсера "Москва" эвакуировали личный состав, есть информация о нескольких сотнях погибших российских военнослужащих, а корабль не поддается восстановлению.
  • В ОК "Юг" сообщили, что крейсер получил существенные повреждения и начал тонуть после мощного взрыва боезапаса.
  • Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер утонул .
  • Сегодня советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил , что вместе с частью экипажа был ликвидирован командир корабля Антон Куприн.
  • А российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил , что из-за уничтожения крейсера "Москва" погибли 450 членов экипажа из 510, арестован командующий Черноморским флотом РФ.

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