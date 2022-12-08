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Эксперты сравнили Мариуполь с Грозным в Чечне и Алеппо в Сирии. Оккупанты повредили и уничтожили 80% медучреждений в городе

8 декабря, 2022 четверг
20:06
война с Россией

В Украинском центре здоровья (UHC) оценили ущерб, причиненный российскими захватчиками медицинской инфраструктуре Мариуполя

Результатами своего исследования аналитики поделились с Еспресо TV .

По оценкам экспертов Украинского центра здоровья, российские военные критически повредили или уничтожили 8 из 10 мест, где оказывали медицинскую помощь общине Мариуполя и части Донецкой области (82 из 106), а в некоторых районах – более 90%. Пострадала жизненно необходимая медицинская инфраструктура: более 2/3 амбулаторий первичной помощи, почти все многопрофильные больницы, детские учреждения и роддома, а также два корпуса психиатрической больницы.

Большинство разрушений медицинской инфраструктуры Мариуполя произошло в результате массированных невыборочных обстрелов города, которые продолжались в течение марта и частично апреля. В результате этих бомбардировок целые районы стали непригодными для жизни, а жители города потеряли доступ к любой медицинской помощи.

Источник иллюстрации: UHC

Кроме невыборочных обстрелов, есть доказательства целевых атак на медицинские учреждения. Именно в Мариуполе зафиксировали наиболее резонансные случаи таргетированных атак на гражданские объекты, такие как авиаудар по Центру здоровья и женщины или здания драматического театра. Цель врага – нагнетание террора среди гражданского населения. Как отмечают в UHC, такой тип атак запрещен международным гуманитарным правом.

Те учреждения, которые не разрушились, стали жертвами других военных преступлений: их помещения захватывали и использовать в военных целях, из них принудительно депортировали персонал и вывозили оборудование или препятствовали врачам выполнять профессиональные обязанности.

Город оказался в ситуации острой нехватки лекарств и невозможности оказывать специализированную помощь из-за отсутствия оборудования. Захватчики заблокировали доступ международных гуманитарных организаций. Ситуация была настолько критичной, что в некоторых случаях, чтобы получить питьевую воду, людям приходилось топить снег.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что город оказался на пороге вспышек холеры и дизентерии. Международные организации получили ограниченный доступ в Мариуполь только летом, когда город уже был оккупирован.

Учитывая, что Мариуполь с начала боевых действий находится под активными обстрелами, а с 20 мая находится фактически в российской оккупации, у команды UHC не было возможности посетить локации и самостоятельно собрать доказательства. Свои оценки и расчеты эксперты базировали на информации из открытых источников, информации о свидетелях событий, а также спутниковых снимках, предоставленных партнерами.

Справочно. Мариуполь – крупный промышленный город, второй по численности населения в Донецкой области. В последние годы он динамично развивался. Несмотря на то, что боевые действия вокруг Мариуполя продолжались с 2015-го, здесь улучшалась инфраструктура, реализовали многочисленные проекты в сфере культуры, образования и урбанистики. В город увеличился поток инвестиций и международных грантовых проектов. Однако в 2022-м он стал театром массовых разрушений и военных преступлений, почти не имеющих аналогов со времен Второй мировой войны. Уничтожение Мариуполя сравнимо только с разрушениями Грозного в Чечне или Алеппо в Сирии, и повсюду к этому "приложила руку" Российская Федерация.

До российского вторжения в городе была разветвленная сеть учреждений по оказанию медицинской помощи. Это шесть центров первичной помощи, которые объединяли 46 амбулаторий в городе и пригородах Сартана, Талаковка и Виноградное. Общую специализированную помощь оказывали пять многопрофильных городских больниц и одна многопрофильная областная, которая также обслуживала жителей подконтрольной территории Донецкой области вместе с областной больницей в Краматорске. Специализированную помощь детям и матерям обеспечивали городское территориальное медицинское объединение "Здоровье ребенка и женщины", роддом и городской перинатальный центр. Мариуполь имел отдельную городскую психиатрическую больницу. В систему государственных медицинских услуг были включены семь частных медицинских учреждений.

  • В захваченном Мариуполе российские оккупанты планируют снести 950 домов
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