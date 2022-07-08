Эксперты советуют Минздраву проводить четвертую вакцинацию от COVID-19
Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации рекомендовала Министерству здравоохранения проводить четвертую дозу вакцины против COVID-19 отдельным категориям населения
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на комментарий заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.
Отмечается, что в министерстве прорабатывают эти рекомендации и в ближайшее время обнародуют соответствующее решение.
"Сейчас состоялось заседание Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации и они рассматривали в том числе вопросы введения бустерной дозы для тех людей, которые получили уже базовый курс плюс бустер. Это по сути 4-я доза вакцинации. Пока Национальная техническая группа экспертов рекомендует проводить такую 4-ю вакцинацию представителям критической инфраструктуры, медицинским работникам и имеющим медицинские показания к вакцинации", — сообщил Кузин.
Кроме того, рекомендовано проводить вакцинацию категориям населения, имеющим тяжелые сопутствующие заболевания, типа бронхиальной астмы, сердечно-сосудистой недостаточности и т.д.
"В таком случае будет рекомендоваться делать четвертую дозу, то есть бустерную, и такие рекомендации уже были официально направлены в Минздрав. Они будут в ближайшее время рассматриваться на штабе по вакциноуправляемым инфекциям и соответствующее решение уже будет обнародовано", - отметил замминистра здравоохранения.
Также Кузин отметил, что после четвертой вакцинации будет сгенерирован новый ковидный сертификат. Его максимальный срок действия будет 9 месяцев.
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