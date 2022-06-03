Об этом информируют на сайте Украинского клуба аграрного бизнеса .



Из-за активных боевых действий в Украине у населения есть увеличенный спрос на продукты, люди пытаются создать запас на несколько месяцев, опасаясь нехватки продовольствия и возможного роста цен. В частности, сахар стал популярен среди покупателей. УКАБ уверяет, что этого продукта будет достаточно до конца года.



"Произведенного сахара хватит, чтобы спокойно и даже с запасом перекрыть годовую потребность Украины в сахаре. А с учетом того фактора, что часть населения Украины временно выехали за границу, то и фонд потребления также уменьшился и, соответственно, переходный остаток увеличивается", - отметили в Украинском клубе аграрного бизнеса



Кроме того, уже заканчивается посев сахарной свеклы нынешним летом и засеяно уже более 180 тысяч гектаров.



"Украинцам не стоит переживать за наличие сахара, ведь в этом году в Украине его произвели в изобилии. По состоянию на 2 июня уже засеяно 181 тыс. га под сахарной свеклой, что составляет 80% посевных площадей предыдущего года. Эта цифра не финальная и возможна ее корректировка в сторону увеличения в связи с досевом и поступлением информации спустя некоторое время. И уже через 4 месяца в Украине начнется новый сезон сахароварения для обеспечения потребностей украинцев", - подчеркнули аналитики.



Эксперты отмечают, что чрезмерный спрос на целый ряд продукции может привести к росту их стоимости.

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