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Эксперты RAND Corporation озвучили четыре сценария вероятной атаки России на НАТО

29 декабря, 2022 четверг
02:33
война с Россией

Военный конфликт в Украине создал «уникальный набор обстоятельств», позволяющих «ограниченное нападение России» на НАТО

Об этом пишут эксперты RAND Corporation.

Они разработали четыре сценария возможного обострения конфликта между Россией и НАТО, оценив возможные мотивы Москвы и предложив варианты ответных действий со стороны альянса.

Авторы доклада исключили из анализа варианты, при которых Россия применяет ядерное, химическое или биологическое оружие, а также наносит удары по территории США, объяснив это тем, что "применение такого оружия повлекло бы за собой совсем другой набор вариантов реагирования".

Согласно самому жесткому сценарию ("D"), Россия нанесет ракетные удары сразу по шести ключевым воздушным и морским портам альянса, включая базу "Рамштайн" и порт Роттердам.

Чуть более "мягкий" сценарий ("С") предполагает, что Россия нанесет удары по трем авиабазам в Польше и Румынии, через которые поступает помощь Украине.

Сценарий "B" предполагает, что Россия уничтожит американский разведывательный спутник или спутник одной из стран НАТО на земной орбите.

"Самый сдержанный" сценарий "А" предполагает, что российские крылатые ракеты ударят по пустому составу - например, в восточной Польше. Этот вариант американские эксперты также классифицируют как "демонстративный".

RAND Corporation ("Research ANd Development") – аналитический центр, основанный 14 мая 1948 года в США. Начинал свою деятельность как аналитическое подразделение при Военно-воздушных силах США, но сейчас является одним из самых авторитетных исследовательских центров мира во всех сферах государственной политики и управления.

  • Напомним, эксчельник генштаба Британии подчеркнул , что Запад должен готовиться к длительному и ценному сдерживанию России, чтобы ее реваншизм не привел к новой войне.

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Россия
НАТО
США
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