Эксперты предупредили об угрозе продовольственного кризиса в Азии из-за роста цен на рис

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные крупнейшего банка Великобритании HSBC Holdings Plc.

Таиланд является мировым эталонным показателем экспортных цен на рис, цены на него выросли до более чем $600 за тонну, что почти в половину больше, чем в прошлом. Нойманн считает, что политики должны немедленно решать этот вопрос, потому что цены на рис могут оставаться высокими очень долго в отличие от цен на овощи, например помидоры и лук, которые быстро нормализуются после стремительного роста из-за коротких циклов сбора урожая.

Экономисты во главе с Фредериком Нойманом в исследовании заявили, что Азия хорошо помнит цены на продовольствие в 2008 году.

"Тогда рост цен на рис в некоторых экономиках быстро перекинулся на другие рынки, поскольку потребители и правительства по всему региону пытались обеспечить поставки. Это также подняло цены на другие основные продукты, такие как пшеница, поскольку покупатели перешли к альтернативам. Это означает, что срыв в одной экономике сейчас может оказать гораздо большее влияние на другие, чем в прошлые годы", - сообщили эксперты.

За последние 25 лет мировые цены на импорт риса, являющегося основным продуктом питания в Азии, выросли почти вдвое с момента подъема цен на продовольствие в 2008 году.

Предложение сокращается, а расходы увеличиваются из-за того, что вызывающие засуху нерегулярные дожди во многих частях света препятствуют посевам. Индия является крупнейшим экспортером риса, но в стране введены ограничения на поставку риса за границу, чтобы удержать местные цены, что еще больше ограничивает глобальные поставки.

Нойманн заявил, что экономики Малайзии и Филиппин наиболее зависят от импорта риса, после них идут Корея и Тайвань, зависима и экономика Индонезии. Гонконг и Сингапур, несмотря на их покупательную способность, импортируют все свои черты.