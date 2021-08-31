Эксперты предлагают увеличить интервал между прививками, потому что это увеличивает эффективность вакцин

Об этом говорится в рекомендациях НТГЕИ, передает Укринформ .

"Удлинение интервала между введением доз вакцин против COVID-19 обеспечивает высокую иммуногенность и высокую эффективность вакцин против COVID-19 после получения двух доз вакцин, которые предусмотрены утвержденными схемами инструкции к использованию вакцин", - заявляют эксперты.

Согласно научным данным об эффективности вакцин против Дельта-варианта SARS-CoV-2, эффективность прививки возрастает с использованием схем вакцинации с увеличением интервала между введением двух доз до максимального, который предусмотрен в инструкции для медицинского применения вакцин.

Пока недоступны научные данные об эффективности вакцин против штамма "Дельта" с введением доз вакцин с минимальными интервалами.

Учитывая то, что в Украине еще не достигнуто высоких показателей охвата вакцинацией в приоритетных группах, которые испытывают высокой заболеваемости и тяжелого течения COVID-19 в сочетании с возможным ограничением в поставках вакцин, эксперты считают необходимым рекомендовать "сосредоточиться на достижении высокого уровня охвата первой дозой в приоритетных группах, а за счет удлинения интервала между дозами продлить до максимально возможного, которое указано в инструкции для медицинского применения вакцин против COVID-19 ". В частности, для препаратов Короновак, Комирнати, Современная такой интервал составляет 28 дней, для АстраЗенека - 12 недель (то есть 84 дня).