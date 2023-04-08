Эксперты показали изображение, как выглядел египтянин почти 35 тыс. лет назад
Бразильские эксперты использовали скелетные останки человека, найденные на археологических раскопках в Египте, чтобы визуализировать лицо мужчины, жившего 35 тыс. лет назад
Об этом пишет CNN.
Моассир Элиас Сантос, археолог, и Сисеро Мораэс, 3D-дизайнер, использовали скелетные останки человека, найденные на археологических раскопках в Египте, для воспроизведения цифрового изображения египтянина.
Портрет представляет детальное изображение лица черепа Назлет Хатер 2, 35-тысячелетней окаменелости, найденной в 1980 году в долине Нила в Египте.
Позже антропологический анализ определил, что скелетные останки принадлежат мужчине африканского происхождения, которому на момент смерти было от 17 до 29 лет. Анализ показал, что его рост составлял примерно пять футов и три дюйма (160.02 см, – ред.)
Команда использовала процесс аппроксимации, который помогает археологам воспроизвести черты лица умершего человека по останкам скелета.
- Напомним, астрономам удалось уловить необычный радиосигнал, который может свидетельствовать о наличии на другой планете магнитного поля, необходимого для жизни.
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