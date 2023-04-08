Эксперты показали изображение, как выглядел египтянин почти 35 тыс. лет назад

Об этом пишет CNN.

Моассир Элиас Сантос, археолог, и Сисеро Мораэс, 3D-дизайнер, использовали скелетные останки человека, найденные на археологических раскопках в Египте, для воспроизведения цифрового изображения египтянина.

Портрет представляет детальное изображение лица черепа Назлет Хатер 2, 35-тысячелетней окаменелости, найденной в 1980 году в долине Нила в Египте.

Позже антропологический анализ определил, что скелетные останки принадлежат мужчине африканского происхождения, которому на момент смерти было от 17 до 29 лет. Анализ показал, что его рост составлял примерно пять футов и три дюйма (160.02 см, – ред.)

Команда использовала процесс аппроксимации, который помогает археологам воспроизвести черты лица умершего человека по останкам скелета.