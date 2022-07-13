Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекту KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента, сообщает "Экономическая правда".

С начала великой войны Россия нанесла прямой ущерб экономике Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры по меньшей мере на 95,5 миллиарда долларов или более 2,6 триллиона гривен.

Аналитики объяснили, почему по сравнению с предварительной оценкой от 8 июня 2022 года, общая сумма задокументированного ущерба снизилась на $8,4 млрд. Больше всего данные отличаются в области инфраструктуры: жилых домов, дорог и аэропортов.

Ключевым фактором такого снижения стало поступление обновленной информации и микроданных от государственных органов, что позволило уточнить счета по количеству и средней стоимости повреждений.

В общем объеме прямых потерь наибольшую долю составляют жилые дома – 38% или 36,6 млрд. дол. Боевые действия уже разрушили и повредили почти 121 тысяч жилых домов, в которых проживали около миллиона семей.

На втором месте по объему прямого ущерба инфраструктура – 31,3 млрд долл., из которых 25,4 млрд долл. – ущерб от разрушений и повреждений почти 24 тыс. км украинских дорог.

Прямой ущерб, нанесенный предприятиям, составляет по меньшей мере 8 млрд долл. и быстро возрастает. Это убытки малого бизнеса, а также крупные и средние предприятия государственной и частной собственности на основании полученных микроданных.

В целом с начала войны России против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 388 предприятий, 18 гражданских аэропортов, 779 медучреждений, 105,2 тыс легковых авто, 1371 образовательных учреждений, 690 детсадов, 563 культурных и религиозных сооружений, 23 торговых центра, 28.

В то же время, по данным Министерства инфраструктуры Украины, по состоянию на 5 июля уже восстановлено 43 моста и очищен 941 км дорог государственного значения.

Такая оценка учитывает только восстановление разрушенных объектов с учетом модернизации, дополнительную потребность в ликвидности для возобновления деятельности предприятий, но не учитывает введение новых стандартов в строительстве дорог, общественных объектов и потребностей в модернизации, не связанных с последствиями войны в Украине.

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