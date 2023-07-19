Об этом пишет Science alert.

По словам ученых, человеческая деятельность оказывает влияние на изменение климата, что может привести к усилению природных погодных явлений. В частности, это может вызвать серии волн жары, охватывающих такие континенты, как Азия, Европа и Северная Америка. Прогнозируется, что 2023 может стать самым жарким с начала исследования климата.

Эль-Ниньо

Отмечается, что после жаркого лета в 2022 году, в этом сезоне вернулось явление тепления Тихого океана, известное как Эль-Ниньо. Это природное явление влияет на подогрев океанических вод.

"Это, возможно, придало некоторую дополнительную теплоту к Северо-Атлантическому океану, хотя, поскольку событие Эль-Ниньо только начинается, это, вероятно, является лишь небольшой долей влияния", - заявил аналитик мониторинга температур Роберт Род.

Группа экспертов оценила, что вероятность того, что 2023 станет самым теплым со времен начала измерения температур в середине XIX века, составляет 81%.

Пыль и сера

Также эксперты предполагают, что тепление Атлантического океана было усилено уменьшением двух веществ, обычно отражающих солнечный свет от океана: дующей из пустыни Сахара пыли и сульфатных аэрозолей из отходов судоходства.

Анализ температур в регионе Северо-Атлантического океана, проведенный экспертом Родом, отметил "исключительно низкий уровень пыли, дующей из Сахары в последние месяцы". Это произошло из-за чрезвычайно слабых ветров Атлантики.

В 2020 году новые ограничения на судоходство существенно снизили выбросы ядовитых серных соединений. Род отметил, что эта мера может не полностью объясняет текущий пиковый уровень температуры в Северном Атлантическом океане, но может увеличить его интенсивность.

"Застойные" антициклоны

Потепление океанов влияет на погодные условия суши, вызывая волны зноя и засухи в одних местах и штормы в других. Более горячая атмосфера поглощает влагу и сбрасывает ее в другое место, сказал профессор климатологии в Университете Рединга Ричард Аллан.

"Когда застойные высоко-давочные области держатся над континентами, воздух опускается и нагревается, растапливая облака, вызывая интенсивное летнее солнце, которое обжигает почвы и нагревает воздух над ними", - отметил Аллан.

Роль изменения климата

Ученые из Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) в своем глобальном итоговом докладе в этом году заявили, что изменение климата привело к тому, что смертоносные волны жары "участились и стали более интенсивными в большинстве регионов суши с 1950-х годов".

Увеличение глобальных температур делает зноя более продолжительными и интенсивными. Несмотря на то, что изменение климата является главным фактором, который могут повлиять на уменьшение путем уменьшения выбросов от полезных ископаемых.

"Мы переходим из привычных и известных естественных колебаний климата к неизученным и более экстремальным территориям. Тем не менее, у нас есть способность уменьшить наше человеческое влияние на климат и погоду, чтобы не создавать более экстремальных и длительных волн жары", - сказала Мелисса Лазенби, старшая преподавательница по изменению климата в Университете Сассекса.

Прогноз тепла

Отмечается, что Эль-Ниньо может сделать Землю еще жарче в 2024 году.

Ученые заявили, что жары могут участиться и интенсивнее, но правительства могут ограничить изменение климата, уменьшая выбросы парниковых газов странами.

"Это только начало. Глубокое, быстрое и стойкое сокращение выбросов углерода до нуля может остановить потепление, но человечеству придется адаптироваться к еще более серьезным волнам жары в будущем", - сказал глава ученого комитета по изменению климата Саймон Льюис.