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Эксперты объяснили, почему 2023 стал самым жарким с начала наблюдений

19 июля, 2023 среда
13:44
Наука

Ученые объяснили, почему 2023 стал таким жарким и предупредили, что эти рекордные температуры ухудшатся, даже если человечество резко сократит выбросы газа, которые нагревают планету

Об этом пишет Science alert.

По словам ученых, человеческая деятельность оказывает влияние на изменение климата, что может привести к усилению природных погодных явлений. В частности, это может вызвать серии волн жары, охватывающих такие континенты, как Азия, Европа и Северная Америка. Прогнозируется, что 2023 может стать самым жарким с начала исследования климата.

Эль-Ниньо

Отмечается, что после жаркого лета в 2022 году, в этом сезоне вернулось явление тепления Тихого океана, известное как Эль-Ниньо. Это природное явление влияет на подогрев океанических вод.

"Это, возможно, придало некоторую дополнительную теплоту к Северо-Атлантическому океану, хотя, поскольку событие Эль-Ниньо только начинается, это, вероятно, является лишь небольшой долей влияния", - заявил аналитик мониторинга температур Роберт Род.

Группа экспертов оценила, что вероятность того, что 2023 станет самым теплым со времен начала измерения температур в середине XIX века, составляет 81%.

Пыль и сера

Также эксперты предполагают, что тепление Атлантического океана было усилено уменьшением двух веществ, обычно отражающих солнечный свет от океана: дующей из пустыни Сахара пыли и сульфатных аэрозолей из отходов судоходства.

Анализ температур в регионе Северо-Атлантического океана, проведенный экспертом Родом, отметил "исключительно низкий уровень пыли, дующей из Сахары в последние месяцы". Это произошло из-за чрезвычайно слабых ветров Атлантики.

В 2020 году новые ограничения на судоходство существенно снизили выбросы ядовитых серных соединений. Род отметил, что эта мера может не полностью объясняет текущий пиковый уровень температуры в Северном Атлантическом океане, но может увеличить его интенсивность.

"Застойные" антициклоны

Потепление океанов влияет на погодные условия суши, вызывая волны зноя и засухи в одних местах и штормы в других. Более горячая атмосфера поглощает влагу и сбрасывает ее в другое место, сказал профессор климатологии в Университете Рединга Ричард Аллан.

"Когда застойные высоко-давочные области держатся над континентами, воздух опускается и нагревается, растапливая облака, вызывая интенсивное летнее солнце, которое обжигает почвы и нагревает воздух над ними", - отметил Аллан.

Роль изменения климата

Ученые из Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) в своем глобальном итоговом докладе в этом году заявили, что изменение климата привело к тому, что смертоносные волны жары "участились и стали более интенсивными в большинстве регионов суши с 1950-х годов".

Увеличение глобальных температур делает зноя более продолжительными и интенсивными. Несмотря на то, что изменение климата является главным фактором, который могут повлиять на уменьшение путем уменьшения выбросов от полезных ископаемых.

"Мы переходим из привычных и известных естественных колебаний климата к неизученным и более экстремальным территориям. Тем не менее, у нас есть способность уменьшить наше человеческое влияние на климат и погоду, чтобы не создавать более экстремальных и длительных волн жары", - сказала Мелисса Лазенби, старшая преподавательница по изменению климата в Университете Сассекса.

Прогноз тепла

Отмечается, что Эль-Ниньо может сделать Землю еще жарче в 2024 году.

Ученые заявили, что жары могут участиться и интенсивнее, но правительства могут ограничить изменение климата, уменьшая выбросы парниковых газов странами.

"Это только начало. Глубокое, быстрое и стойкое сокращение выбросов углерода до нуля может остановить потепление, но человечеству придется адаптироваться к еще более серьезным волнам жары в будущем", - сказал глава ученого комитета по изменению климата Саймон Льюис.

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