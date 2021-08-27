Эксперты не установили связи между действиями руководства армии и потерями под Иловайском, - Офис генпрокурора
Офис генпрокурора не установил причинно-следственной связи между действиями украинского военного командования и гибелью бойцов АТО во время боев за Иловайск в 2014 году
Об этом на брифинге заявил начальник Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ОГПУ Юрий Рудь, передает РБК-Украина .
По его словам, расследование причины трагедии идет по двум направлениям:
- возможные небрежные действия украинского военного командования при проведении и планировании Иловайской операции.
- расследование убийств российскими военными бойцов АТО при выходе из окружения в Иловайске.
По словам Рудя, следствие установило ряд нарушений при подготовке документов и планировании Иловайской операции. Также установлен факт халатности, выразившийся в игнорировании разведывательной информации о вторжении россиян.
Рудь добавил, что сейчас привлечь к ответственности кого-либо из украинского руководства невозможно, потому что не установлена причинно-следственная связь.
"Полученными в настоящее время доказательствами и заключениями проведенных экспертиз установлено отсутствие такой причинно-следственной связи между выявленными нарушениями в действиях командиров и наступившими последствиями в виде ранения и гибели военнослужащих", - сообщил Рудь.
При этом ожидаются результаты еще одной комиссионной судебной экспертизы, которая изучает обстановку в ходе Иловайской операции.
Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении четырем российским генералам, причастным к убийству военных АТО.
- Напомним, ранее Украина направила в Гаагу материалы по Иловайску и боям за ДАП .
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