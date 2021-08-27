Эксперты не установили связи между действиями руководства армии и потерями под Иловайском, - Офис генпрокурора

Об этом на брифинге заявил начальник Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ОГПУ Юрий Рудь, передает РБК-Украина .

По его словам, расследование причины трагедии идет по двум направлениям:

возможные небрежные действия украинского военного командования при проведении и планировании Иловайской операции.

расследование убийств российскими военными бойцов АТО при выходе из окружения в Иловайске.

По словам Рудя, следствие установило ряд нарушений при подготовке документов и планировании Иловайской операции. Также установлен факт халатности, выразившийся в игнорировании разведывательной информации о вторжении россиян.

Рудь добавил, что сейчас привлечь к ответственности кого-либо из украинского руководства невозможно, потому что не установлена причинно-следственная связь.

"Полученными в настоящее время доказательствами и заключениями проведенных экспертиз установлено отсутствие такой причинно-следственной связи между выявленными нарушениями в действиях командиров и наступившими последствиями в виде ранения и гибели военнослужащих", - сообщил Рудь.

При этом ожидаются результаты еще одной комиссионной судебной экспертизы, которая изучает обстановку в ходе Иловайской операции.

Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении четырем российским генералам, причастным к убийству военных АТО.

Напомним, ранее Украина направила в Гаагу материалы по Иловайску и боям за ДАП .