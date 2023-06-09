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Эксперты МАГАТЭ договариваются о доступе для проверки уровня воды и состояния систем охлаждения на ЗАЭС

9 июня, 2023 пятница
01:17
Мир

По предварительным выводам экспертов МАГАТЭ, Запорожская АЭС должна иметь возможность откачивать воду из резервуара для охлаждения реакторов после того, как ее уровень опустится ниже критических 12,7 м

Об этом сообщили на сайте МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция продолжает откачивать воду для охлаждения реакторов из Каховского водохранилища, хотя уровень воды достиг такого уровня, когда, по предварительным оценкам, насосы больше не могут работать.

Уровень воды в водохранилище упал примерно на 4,1 метра и достиг около 12,7 метра 8 июня в 18:00 по местному времени. Именно такой уровень критический. Когда вода опустится ниже его, по предварительным оценкам, ЗАЭС больше не сможет получить доступ к водоему. После этого станция должна использовать альтернативные источники воды.

В то же время, эксперты МАГАТЭ сообщили: по итогам проверки, ЗАЭС должна иметь возможность откачивать воду из резервуара даже после того, как ее уровень опустится ниже 12,7 метра. Предварительно они утверждают, что насосы, вероятно, смогут работать даже если уровень опустится примерно до 11 метров или, возможно, ниже.

Поскольку ЗАЭС получает воду из водохранилища через систему охлаждения соседней Запорожской теплоэлектростанции (ЗТЭС), эксперты МАГАТЭ общались с пенсионерами ЗТЭС, имеющими опыт и знание проектирования систем охлаждения этого объекта – со времен, когда ЗТЭС была построена в 1970-х годах, до строительство ЗАЭС в 1980-х годах.

"В этих тяжелых и сложных обстоятельствах это дает дополнительное время к возможному переходу на альтернативное водоснабжение, включая большой пруд-охладитель рядом с заводом, а также его меньшие пруды-охладители, близлежащие каналы и колодцы на месте, которые могут обеспечить потребность в охлаждающей воде для Запорожской АЭС в течение нескольких месяцев, – отметил генеральный директор Гросси. – Несмотря на это, общая ситуация с ядерной безопасностью остается очень нестабильной и потенциально опасной".

Гендиректор подчеркнул, что масштабы повреждения дамбы остаются неизвестными, а также непонятно, когда и на каком уровне водохранилище стабилизируется. Чтобы лучше оценить ситуацию, эксперты МАГАТЭ просят доступ к месту измерения уровня воды в водохранилище, а также к отводящему каналу ЗТЭС, примыкающему к ЗАЭС.

"Важно, чтобы команда ISAMZ (миссии поддержки и помощи на Запорожской АЭС - ред.) могла самостоятельно проверить состояние систем, которые обеспечивают воду для охлаждения реакторов на ЗАЭС", - сказал Гросси.

Как изменилась ситуация на ЗАЭС после подрыва дамбы Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС (подробно об этом читайте по ссылке ). В Энергоатоме заявили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, но ситуация контролируемая.

7 июня в мэрии Энергодара отметили, что жителям лучше покинуть город, поскольку ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля в любой момент.

Также накануне в МАГАТЭ заявили: если темпы падения уровня воды сохранятся, ЗАЭС не сможет перекачивать воду из Каховского водохранилища через два дня.

На вечер 8 июня уровень воды в Каховском водохранилище составлял 12,5 м – ниже так называемой "мертвой точки", ниже которой водозабор невозможен. Об этом сообщил глава Укргидроэнерго Игорь Сирота.
Запорожская АЕС
МАГАТЕ
Каховская ГЭС
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