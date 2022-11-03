Эксперты ISW подсчитали, сколько Россия тратит на выплаты мобилизованным

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Финансовые эксперты сообщили, что Кремль столкнется с дефицитом бюджета, который "истощает резервы Москвы до самого низкого уровня за многие годы" из-за прогнозируемого уменьшения поступлений от энергоносителей, санкции и стоимости российской мобилизации.

Выплаты мобилизованным, включая социальные выплаты, могут стоить Кремлю от 900 миллиардов рублей до трех триллионов рублей (примерно 14,6-32,4 миллиарда долларов) в течение следующих шести месяцев.

В цифру не учитываются выплаты другим категориям военнослужащих вооруженных сил РФ, таким как БАРС (Боевой армейский резерв), добровольческие батальоны, а также долгосрочные обязательства по ветеранским выплатам военнослужащим по контракту, волонтерам, невоенным специалистам, переехавшим на оккупированных боевиков.

Ранее ISW подсчитала, что один добровольческий батальон из 400 военнослужащих обходится России, по меньшей мере, в 1,2 миллиона долларов в месяц без учета призовых бонусов и специальных выплат за военные достижения.

Также в отчете за 2 ноября аналитики ISW отметили , что Путин говорит о конкурентной военной промышленности, а покупает вооружение у Ирана и КНДР. А это значит, что призывы Путина к созданию конкурентоспособной военной промышленности оторваны от реалий.

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