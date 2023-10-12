Эксперты ISW назвали причины наступления россиян на Авдеевку
Попытки атак россиян в районе Авдеевки вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим преимуществам, однако они имеют другую цель
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Кадры с геолокацией показывают, что российские силы сосредоточены юго-западнее Авдеевки. По последним данным, российские силы не завершили оперативное окружение населенного пункта и, вероятно, с трудом смогут это сделать. По данным экспертов, Авдеевка также известна как хорошо укрепленный и защищенный украинский опорный пункт, что, вероятно, усложнит возможность российским войскам приблизиться к населенному пункту или его полностью захватить.
Кроме того, российские войска уже контролируют участки важнейшей дороги "Донецк – Константиновка – Краматорск – Славянск" и других трасс, проходящих вблизи Авдеевки, поэтому гипотетическое захват Авдеевки не откроет новых путей продвижения для оккупантов в Донецкой области.
По мнению аналитиков ISW, российские войска, вероятно, планируют атаковать в районе Авдеевки, чтобы сковать украинские силы и не допустить их передислокацию на другие участки фронта.
- 11 октября Генштаб сообщил , что на Авдеевском направлении ВСУ отразили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 8 атак в районах восточнее Степного и юго-восточнее Северного Донецкой области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.86Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное