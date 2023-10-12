Эксперты ISW назвали причины наступления россиян на Авдеевку

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Кадры с геолокацией показывают, что российские силы сосредоточены юго-западнее Авдеевки. По последним данным, российские силы не завершили оперативное окружение населенного пункта и, вероятно, с трудом смогут это сделать. По данным экспертов, Авдеевка также известна как хорошо укрепленный и защищенный украинский опорный пункт, что, вероятно, усложнит возможность российским войскам приблизиться к населенному пункту или его полностью захватить.

Кроме того, российские войска уже контролируют участки важнейшей дороги "Донецк – Константиновка – Краматорск – Славянск" и других трасс, проходящих вблизи Авдеевки, поэтому гипотетическое захват Авдеевки не откроет новых путей продвижения для оккупантов в Донецкой области.

По мнению аналитиков ISW, российские войска, вероятно, планируют атаковать в районе Авдеевки, чтобы сковать украинские силы и не допустить их передислокацию на другие участки фронта.