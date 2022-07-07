Об этом сообщает Forbes.

Количество таких ракет в России к началу войны с Украиной достигало семи тысяч. Речь идет о ракетах ближней и средней дальности – до 5 500 километров. Половина из них – это советские ракеты Х-22, Х-55, которые не являются высокоточными.

Эксперты Forbes отметили, что во время первого этапа войны РФ использовала современные ракеты морского базирования типа "Калибр" и ракетные комплексы "Искандер" для атак. Российские захватчики также выпускали по территории нашей страны ракеты Х-101 и Х-47 "Кинжал". Однако запас этого вооружения был небольшим – 2000-3000 единиц, поэтому они начали быстро заканчиваться.

Позже россияне стали использовать более старые ракеты, отмечает Forbes.

Информация о первом использовании появилась еще в мае. На третьем месяце войны русские выпустили по Украине советские ракеты Х-59. Хотя они высокоточны, но имеют небольшой радиус действия - 300 километров. Поэтому не могут нанести больших разрушений.

В издании отмечают, что старая версия ракет Х-55 и модификация Х-555 действуют на большем расстоянии, но они не высокоточны. Круговое отклонение составляет 20-100 метров.

Подобная ситуация с ракетами Х-22 – они разрушительны и создавались для нанесения ядерных ударов, но имеют очень низкие показатели точности, добавляет СМИ.

7 июля в Одесской области российская ракета попала в пустой молдавский танкер с остатками дизтоплива.

2 июля британская разведка сообщила, что Россия бьет по Украине старыми ракетами из-за нехватки высокоточного оружия.

2 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия наносит удары крылатыми ракетами по жилым кварталам, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb