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Эксперты credit7.ua рассказали причины роста спроса на услуги МФО

25 ноября, 2021 четверг
11:39
Новости

Микрокредитование в Украине развивается очень интенсивно – услугами МФО активно пользуются работающие граждане, безработные, студенты и пенсионеры

Все дело в том, что получить кредит онлайн намного проще.

Причины роста спроса на услуги МФО


Требования банков к заемщикам постоянно ужесточаются, получить кредит становится все сложнее. Потенциальным клиентам необходимо предоставить максимум гарантий платежеспособности: справку о доходах, обеспечение и др. В противном случае процентная ставка будет очень высокой.

Кроме того, в некоторых случаях просто нецелесообразно собирать большой пакет документов, неделю ждать рассмотрения заявки и выплачивать комиссию за досрочное погашение ради небольшой суммы, которая требуется на короткий срок, например, продержаться до зарплаты. Проще взять микрозайм, который можно получить за считанные минуты.

Почему люди выбирают микрокредиты


У сотрудничества с МФО имеется множество преимуществ. Заемщики выбирают именно этот способ решения финансовых проблем за ряд привлекательных особенностей:
  • рассмотрение заявки занимает не более 15 минут; 
  • в 99% случаев выносится положительное решение; 
  • для оформления ссуды требуется только паспорт; 
  • деньги можно получить в офисе МФО, на банковскую карту или электронный кошелек; 
  • кредитная история заемщика не имеет значения; 
  • требования к заемщикам максимально лояльные. 
Получить быстрый кредит может любой человек, имеющий постоянную или временную регистрацию и достигший совершеннолетия. В подготовке большого пакета документов нет необходимости. Заполнение анкеты-заявки занимает не более пары минут.

Некоторые компании предоставляют возможность заключить договор на предоставление денежной ссуды онлайн. Оформление осуществляется удаленно. Если вы хотите получить кредит без звонков, то вас определенно заинтересуют подобные предложения от МФО.

Обычно при оформлении займа в интернете денежные средства перечисляются на банковскую карту или электронный кошелек. Способы возврата указаны на сайте МФО. При подаче заявки потенциальному клиенту микрофинансовой организации потребуется паспорт и мобильный телефон, на которой будет выслано SMS для подтверждения желания получить денежную ссуду. Как правило, подобные организации не звонят клиентам для установления личности. Учитывая все вышеперечисленные преимущества, нет ничего удивительного в том, что микрокредитование в Украине развивается очень интенсивно.
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